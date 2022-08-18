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張艾嘉叔叔「俠隱」作家張北海紐約去世 享壽86歲

舊金山市長年薪35.1萬元 居然不是領最多的公務員

財經簡訊

財經新聞組／整理

勞氏上季獲利佳 銷售減

勞氏(Lowe's)第2季獲利超出分析師預期；銷售額因DIY客戶縮手低於預期，但被專業人士的銷售額抵銷；此外，縮短的春季也是原因之一。截至7月29日當季淨利29.9億元，低於去年的30.2億元。調整後每股獲利4.67元，高於預期的4.58元。營收從一年前的275.7億元下滑至274.8億元。

房貸利率下滑 申請量仍減

上周房貸利率略有下降，但不足以推動消費者對住房貸款的需求出現任何形式的復甦。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)經季節調整後指數，房貸申請總量較前周下降2%，仍處2000年以來最低水平。符合貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從上周的5.47%下降至5.45%。

此消彼長 7月零售銷售持平

美國人口普查局報導，由於燃料價格下跌抑制了加油站銷售，7月零售活動持平。但不包括汽車的總收入成長 0.4%。《道瓊》經濟學者預估零售銷售成長0.1%，不含汽車則持平。加油站銷售下降1.8%。汽車和零件銷售額也大減1.6%，但被線上銷售額成長2.7%和雜貨店成長1.5%抵消。

百思買秋天起開賣助聽器

百思買(Best Buy)表示，在FDA本周批准針對輕中度聽力損失者銷售非處方助聽器之後，將自今年秋天起提供更多聽力產品和服務。其1000多家連鎖店中的300家將配備聽力解決方案顯示器，每家商店可提供約10台聽力設備。該電子產品零售商已經開始提供線上聽力評估工具。

Wedbush調升蘋果目標價

Wedbush分析師艾夫斯(Dan Ives)維持蘋果「跑贏大盤」評級，目標價則由200元調升至220元。隨著蘋果下月推出新一代iPhone，其供應鏈「進一步有所改善」。他認為iPhone 14最初的9000萬支訂單「保持穩定」，即使經濟形勢疲弱，但市場對蘋果產品的需求依然強勁。

前任落跑 莫德納任命財務長

在前財務長高梅茲(Jorge Gomez)數月前突然離職後，莫德納(Moderna Inc)任命前PerkinElmer高管摩克(James Mock)為其新任財務主管。莫德納於4月任命Dentsply Sirona的高梅茲為財務主管，但他在次月上任後的第二天就離職了。莫德納指其離職是因其前雇主發起一項調查。

莫德納 利率 蘋果

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