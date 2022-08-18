通膨影響獲利 左右經營槓桿

史坦普500指數6周來12%的反彈主要歸功於企業獲利的改善，原本預期災難般的景象並沒有在財報中出現。業者藉由轉嫁成本給消費者保住了獲利率 。

摩根史坦利 在最新研究中警告，如果將來局勢反轉、通膨率開始下降，企業受到的獲利衝擊將同樣難以估量。大摩策略團隊認為，問題在於經營槓桿。當Fed成功壓制住通膨壓力後，許多投資人可能會拍手叫好，但這種趨勢可能會侵蝕企業獲利。

經營槓桿是指每股獲利成長減去銷售成長。

大摩策略師威爾森(Mike Wilson)認為，就像大多數人低估了通膨對經營槓桿的積極影響一樣，這些人也低估了通膨下降對該指標的負面影響。

儘管最近一季多數產業的營收 成長強勁，但多數經營槓桿卻呈現負值。摩根史坦利預計這股趨勢將持續下去，即使市場普遍認為獲利率將在2023年擴大。

史指成分股目前的銷售和獲利趨勢也證實了這個觀點。分析師預計，在去年銷售額成長約為前年的3倍後，2022年企業獲利將成長9.6%，而銷售額增幅為11.4%。然而，隨著獲利率擴大，市場預計2023年第1季的獲利成長將超過銷售成長。

但需求下降和黏性成本壓力，尤其是勞動力方面的壓力，讓大摩認為不太可能實現這種擴張。換句話說，如果一家公司仍然必須向員工支付相同的工資，但對其商品的需求正在下降，那麼它的經營槓桿就會下降。

大摩表示，這並不是市場第一次錯判通膨對獲利的影響。在新冠疫情期間，強勁的財政和貨幣刺激推動了通膨飆升，為許多公司的強勁獲利提供了動力。現在情況可能也會相反。（財經新聞組）