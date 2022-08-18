Fed+零售數據 股指無力走升

交易員評估了最新的零售數據和聯準會(Fed)的會議紀錄，美股自6月中旬以來的漲勢似乎失去動力，轉趨下跌。

道瓊工業平均指數 下跌171.69點或0.5%至3萬3980.32點。史坦普500指數下跌31.16點或0.72%至4274.04點。那斯達克綜合指數下跌164.43點或1.25%至1萬2938.12點。

道指終止5連漲，但本周至今仍微幅走升；史指和那指本周至今分別下跌0.14%和0.84%。

最新的Fed會議記錄顯示，Fed將繼續其激進的升息 行動，直到能夠控制通膨，股市聞訊波動。

與此同時，交易員繼續梳理本周與沃爾瑪和家得寶一起啟動的零售業財報業績。目標百貨(Target)下跌2.69%，該零售商上季獲利普遍低於預期，因為它正努力應對庫存過剩的問題；而勞氏(Lowe's)上揚0.58%，即使上季業績喜憂參半。

由於汽車銷售和汽油價格下降，7月零售數據保持不變，但消費者的確增加了線上支出。

10年期美國國債殖利率上漲7個基點至2.9%，原因是對Fed升息路徑的衰退擔憂和不確定性持續存在。因此拖累了科技等成長型股票。

蘋果股價 上揚0.88%，在科技股中一支獨秀。今年來股價僅下跌約1%，遠優於其他大型同行如亞馬遜和Alphabet，同期分別下跌15%和17%。