Fed將再升息 直至通膨消退

根據會議紀錄，聯準會(Fed)官員在7月會議中表示，在通膨大幅下降之前，可能會持續升息 。

Fed上月批准升息0.75個百分點，決策者表示決心降低遠高於2%預期水平的通膨率。

但Fed沒有為未來的升息幅度提供具體數字，並表示將在做出決定之前密切關注數據。市場目前定價9月會議再升息0.5個百分點，但仍在未定之天。

與會者指出，聯邦基金利率 2.25%-2.50%區間是處於「中性」水平附近，既不支持也不限制活動。部分官員表示，限制性立場可能是適當的，代表未來還會有更多升息。

會議紀錄指出，「由於通膨率仍遠高於委員會目標，與會者認為需要採取限制性政策立場，才能滿足委員會促進就業 最大化和物價穩定的立法授權。」

紀錄還反映出一種觀點：一旦Fed對其政策立場感到滿意並認為對通膨已造成影響，就可能會開始放鬆政策剎車。這股概念幫助推動美股在夏季強勁反彈。

會議紀錄顯示，「與會者判斷，隨著貨幣政策立場進一步收緊，在評估累積政策調整對經濟活動和通膨的影響的同時，在某個時候放慢政策升息步伐可能會變得適當。」

然而，紀錄還指出，部分參與者認為，「將升息幅度維持一段時間可能是適當的，以確保通膨能堅定地重回2%的軌道上。」

他們進一步指出，政策可能「需要一些時間」才能發揮足夠的作用以產生實質影響。

政策制訂者擔心Fed的任何動搖跡像都會使情況變得更糟，「與會者認為，委員會面臨的一個重大風險是，如果公眾開始質疑委員會充分調整政策立場的決心，那麼高通膨可能會變得根深柢固。」「如果這種風險成為現實，將使通膨率恢復到2%的任務變得複雜，並可能大幅提高這樣做的經濟成本。」