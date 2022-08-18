清庫存 目標百貨獲利銳減9成

目標百貨上季獲利暴減。（路透）

目標百貨 (Target)上季獲利較一年前下降近90%，該零售商 之前已一再警告持續拋售庫存將大幅影響其獲利。

即使已兩次自行調降財測，這家大型零售商上季業績遠遠低於華爾街的預期。然而，該公司重申其全年財測不變，聲稱已做好反彈的準備。該公司預計全年營收 將以中低個位數成長，並表示下半年的營業獲利率將在6%左右，較第2季的1.2%有所改善。

財務長菲德爾克(Michael Fiddelke)為目標百貨積極處理庫存努力辯護。他說，該公司必須迅速採取行動才能清理混亂局面，為假期做好準備，並在通貨膨脹籠罩的經濟背景下度過難關。

他說，「如果沒有正面處理過剩的庫存，或許可以避免獲利數字上的一些短期痛苦，但這會阻礙我們的長期潛力。」「雖然當季獲利大幅下降，但未來道路更加光明。」

過去兩季， 目標百貨的命運出現急劇逆轉。在疫情期間發布一季又一季令人瞠目結舌的銷售數字後，其衣服、咖啡機、燈具等物品開始滯銷，然後被列入清倉拍賣。其中一些過剩商品甚至就是疫情初期售罄的商品。

這種轉變迫使這家大型零售商在5月和6月兩次調降獲利預期，並承諾迅速採取行動，將庫存提高到更健康的水平。

不過，庫存仍然很高：第2季末為153.2億元，而第1季末為150.8億元。

第2季該公司淨利從一年前的18.2億元或每股3.65元降至1.83億元或每股39分。營收從一年前的251.6億元增至260.4億元，部分原因是通貨膨脹導致售價上漲。

由於燃料價格上漲，貨運、運輸和航運成本也同步上升。為處理大量貨品，該公司不得不增加配送中心員工人數，因此必須支付更多薪酬。

即使獲利下降，但可比銷售額和客流量卻上升了。

可比銷售額在去年成長8.9%的基礎上，第2季成長2.6%。低於StreetAccount預期的成長2.8%。門市和網站客流量同比增加2.7%。