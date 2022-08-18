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馬斯克亂放話 喊買足球隊

編譯葉亭均／綜合報導
特斯拉執行長馬斯克宣稱要買下足球隊曼聯。 （歐新社）
特斯拉執行長馬斯克宣稱要買下足球隊曼聯。 （歐新社）

全球首富、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克17日推文宣稱要買下英國豪門足球隊曼聯（Manchester United），但四個半小時後又說只是開個玩笑。不過美國證管會（SEC）可能笑不出來，因為曼聯2012年已在紐約證交所掛牌上市。

曼聯是世界上最知名足球隊之一，但近來戰績不佳，一些球迷對球隊老闆美國葛拉瑟 （Glazer）家族十分不滿，曾在推特上促請馬斯克考慮收購曼聯。

馬斯克17日推文表示：「我將買下曼聯，不用客氣。」但後來一名追隨者詢問，收購曼聯一事是否當真，馬斯克回應說：「不，這是在推特上長期流傳的笑話。我沒有要買任何球隊。不過，如果我真的要買球隊，一定是曼聯，那是我從小就最喜歡的球隊。」

馬斯克過去數度在推特上隨心所欲推文，讓人難以判斷他的發言是認真或只是玩笑一場。雖然他已表示收購曼聯只是開玩笑，但SEC可能不覺得有趣，畢竟馬斯克過去曾因收購推文，被SEC盯上。2018年，馬斯克推文宣稱已經為推動720億美元特斯拉下市案取得融資，但後來他並未提案推動特斯拉下市。馬斯克和特斯拉後來為此事分別繳納2,000萬美元民事罰款，馬斯克也因此卸下特斯拉董事長職位，以與證管會和解。

證管會認為，馬斯克該則推文是對投資人進行詐欺。馬斯克今年初宣布要以440億美元收購社群媒體推特，結果四個月後反悔，雙方因此對簿公堂。此事也再度引發SEC關注，並致函質問馬斯克為何未向監管機構更新收購意向資訊。

美國司法部法遵顧問陳蕙（音譯）表示，馬斯克這種地位，只要談到收購，人們就會開始揣測，他的言行會對市場造成重大衝擊，他必須意識到自己的影響力。

馬斯克 特斯拉 推特

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