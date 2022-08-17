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最新／台「超偶」40歲男星艾成 傳7樓墜樓身亡

申請論文苦下功夫 矽谷台灣移民二代錄取4名校

財經簡訊

財經新聞組／整理

家得寶上季業績超預期

家得寶上季業績超出預期，因為對家居裝修項目的需求持續強勁。調整後每股獲利5.05元，高於預期的4.94元；營收437.9億元，高於預期的433.6億元；同店銷售額成長5.8%，高於FactSet估計的4.9%。客戶總交易量從去年同期4.817億次下滑至4.674億次，而平均帳單金額從82.48元增加9%至90.02元。

成長受阻 花旗降評Zoom

在Zoom於22日發布財報前，花旗就先調降其評級和目標價。花旗投資銀行技術分析師拉德克(Tyler Radke)將Zoom股票評級從「中性」調降至「賣出」，並補充說該股票具有「高風險」；並認為這家視訊會議設備商的股價應較當前價格水平再下跌約20%。

限電影響蘋果手機螢幕生產

蘋果手機螢幕供應商京東方科技集團有限公司表示，由於中國四川地區限電，該公司將對其四川業務進行「調整」，目前正與當局溝通，預計「不會對整體經營業績產生重大影響」。京東方在四川地區有4條生產硬體設備顯示器的生產線，其中2條生產LCD螢幕，2條生產AMOLED螢幕。

Polestar將量產概念跑車

瑞典電動車製造商Polestar表示，今年稍早展示的一款備受歡迎的電動跑車將正式投產，但感興趣的買家將必須等待3年以上才能交車。該公司今年3月在洛杉磯亮相的Polestar O2概念跑車將於2026年以Polestar 6的名稱投入生產。

美航採購20架超音速客機

美國航空同意向Boom Supersonic採購20架超音速Overture客機。這是Boom過去2年第二份確定訂單，距離製造其第一架商用飛機還有數年時間。聯合航空去年承諾採購15架Overture噴氣式客機。Boom表示，Overture客機的飛行速度將達到1.7馬赫或時速1304 英里，大大縮短洲際飛行時間。

專業投資人不再極端看空

根據美國商銀(BofA) 8月全球基金經理人調查，專業投資人仍然看空，但已不再是「世界末日」，因為預期通膨上升和利率衝擊將在未來幾季結束。這些監管8360億元資產的專業投資人中，有58%預計未來12個月將出現全球經濟衰退，高於上月的47%，為2020年5月以來最高水平。

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巴菲特續買蘋果、能源股

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