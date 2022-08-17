Fed量化緊縮 史指將跌7%

美國商銀表示，如果歷史可供參考，聯準會(fed)縮表會對美股 構成風險。

該行在研究了2010-2019年Fed購債與史坦普500回報率之間的歷史關係後得出結論，到2023年，量化緊縮(QT)將導致史指較當前水平下降7%。該行還表示，同期超過50%的市場走勢與量化寬鬆政策相關。

Fed從6月開始縮減其8.9兆元的資產負債表。在過去兩個月中，史指上漲了4.8%。

之後Fed縮表對美股的影響會否如美國商銀所預期，分析師們持兩種不同看法。

Independent Advisor Alliance投資 長札卡瑞利(Chris Zaccarelli)表示，QT無疑已排難通膨和衰退擔憂等更緊迫的挑戰之後。然而，隨著經濟成長繼續放緩，Fed減持資產可能會成為市場面臨的首要問題。

投資顧問公司EQM Capital創始人艾德蒙森(Jane Edmondson)則表示：「市場似乎並不擔心QT，因為Fed的QT計畫已充分被消化。」

Fed之前兩次縮表對美股有不同的影響。

1999年當時Fed匆忙回撤流動性，隨後「網路泡沫」破滅，美股暴跌。但在2017年時，Fed從4月釋出縮表訊號到10月開始縮表，整個過程由於事先預期，縮表對資產價格衝擊相對有限，美股反而更受成長因素主導。

從2017年縮表的經驗來看，對於美股來說，若市場預期充分計入升息 、縮表風險，則真實影響在一開始並不一定很大。對遠期股市及債市的影響，可能還要結合基本面環境因素考量。

亞特蘭大Fed經濟學者的一項最新研究發現，與Fed為抗擊通膨而升息相比，縮表對經濟的影響相對較小。隨著時間演進，其影響將不超過3次升息25個基點。