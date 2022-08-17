我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新／台「超偶」40歲男星艾成 傳7樓墜樓身亡

申請論文苦下功夫 矽谷台灣移民二代錄取4名校

Fed量化緊縮 史指將跌7%

財經新聞組／綜合報導

美國商銀表示，如果歷史可供參考，聯準會(fed)縮表會對美股構成風險。

該行在研究了2010-2019年Fed購債與史坦普500回報率之間的歷史關係後得出結論，到2023年，量化緊縮(QT)將導致史指較當前水平下降7%。該行還表示，同期超過50%的市場走勢與量化寬鬆政策相關。

Fed從6月開始縮減其8.9兆元的資產負債表。在過去兩個月中，史指上漲了4.8%。

之後Fed縮表對美股的影響會否如美國商銀所預期，分析師們持兩種不同看法。

Independent Advisor Alliance投資長札卡瑞利(Chris Zaccarelli)表示，QT無疑已排難通膨和衰退擔憂等更緊迫的挑戰之後。然而，隨著經濟成長繼續放緩，Fed減持資產可能會成為市場面臨的首要問題。

投資顧問公司EQM Capital創始人艾德蒙森(Jane Edmondson)則表示：「市場似乎並不擔心QT，因為Fed的QT計畫已充分被消化。」

Fed之前兩次縮表對美股有不同的影響。

1999年當時Fed匆忙回撤流動性，隨後「網路泡沫」破滅，美股暴跌。但在2017年時，Fed從4月釋出縮表訊號到10月開始縮表，整個過程由於事先預期，縮表對資產價格衝擊相對有限，美股反而更受成長因素主導。

從2017年縮表的經驗來看，對於美股來說，若市場預期充分計入升息、縮表風險，則真實影響在一開始並不一定很大。對遠期股市及債市的影響，可能還要結合基本面環境因素考量。

亞特蘭大Fed經濟學者的一項最新研究發現，與Fed為抗擊通膨而升息相比，縮表對經濟的影響相對較小。隨著時間演進，其影響將不超過3次升息25個基點。

美股 升息 投資

上一則

沃爾瑪銷售佳 但全年獲利估下滑

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

股票回購課稅 對股利族有利

股票回購課稅 對股利族有利
等待零售財報 道指升破均線

等待零售財報 道指升破均線
「降通膨法案」徵最低稅 科技巨擘藉「投資研發」避稅

「降通膨法案」徵最低稅 科技巨擘藉「投資研發」避稅
美股連四周上漲創今年熊市最長漲勢 月底前可能呈休整

美股連四周上漲創今年熊市最長漲勢 月底前可能呈休整

熱門新聞

最新數據顯示，7月全美待售房屋供應量以創紀錄速度成長，這是高房貸成本引發美國房市降溫的最新跡象。路透

美待售房屋數量 直線飆升

2022-08-09 15:23
「股神」巴菲特。（美聯社）

超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此

2022-08-16 07:17
「股神」巴菲特可以毫無顧忌的花錢，但卻以節儉聞名。（路透）

股神巴菲特：未正確儲蓄是一般人理財「最大錯誤」

2022-08-14 07:22
在美中概股掀集體退市潮。(美聯社)

不跟美國玩？多家國企中概股主動宣布自紐交所退市

2022-08-12 11:26
一名市民經過位於北京市朝陽區望京地區的阿里巴巴集團北京總部前。(中新社)

中國命令科技巨頭交出演算法 外媒驚：前所未聞

2022-08-16 13:40
李揆晟卸任凱雷集團執行長職位。（取自網路）

他狠要求3億元薪酬被已讀不回 凱雷CEO辭職原因曝光

2022-08-09 20:12

超人氣

更多 >
林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂

林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂
超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此

超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此
社安金調漲趕不上通膨 這10大支出吃掉退休老本

社安金調漲趕不上通膨 這10大支出吃掉退休老本
鋰電池火災今年已126起 紐約市府機關擬禁放電單車電池

鋰電池火災今年已126起 紐約市府機關擬禁放電單車電池
中國命令科技巨頭交出演算法 外媒驚：前所未聞

中國命令科技巨頭交出演算法 外媒驚：前所未聞