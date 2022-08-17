零售類股帶動 道指連漲五天

道瓊工業平均指數 連續第5天上漲，因為沃爾瑪 和家得寶的財報顯示消費者支出可能保持強勁，足以防止經濟陷入低迷。

道指在盤中上漲368點後收漲239.57點或0.71%至3萬4152.01點。受半導體和太陽能股拖累，那斯達克綜合指數下跌25.5點或0.19%至1萬3102.55點，史坦普500指數小漲8.06點或0.19%至4305.2點。

道指主受沃爾瑪和家得寶的提振。沃爾瑪重申下半年財測，而家得寶維持2022年全年財測。

包括Target、Best Buy和Bath & Body Works在內的零售個股也上漲。Target和Lowe's將在17日公布財報。

在沃爾瑪和家得寶的財報優於預期以及圍繞Bed Bath & Beyond的投機熱潮持續之下，零售商 走勢領先大盤。

沃爾瑪上漲5.11%，家得寶上漲4.06%。Bed Bath and Beyond在盤中大漲逾70%後收漲29.06%，因為meme散戶對GameStop創始人柯恩(Ryan Cohen)的風險投資公司RC Ventures透過期權交易再次押注這家零售商的消息做出了反應。

其他零售個股也上揚。梅西百貨上漲5.76%，百思買上漲4.35%。目標百貨上漲4.57%。網購零售商亞馬遜上漲1.12%。