沃爾瑪銷售佳 但全年獲利估下滑

沃爾瑪 上季銷售額成長超過8%，但由於消費者轉向平價折扣店購買雜貨和必需品，第2財季獲利吃緊。

這家零售商的業績超出分析師 預期，但與上月的獲利預警相呼應。當時沃爾瑪表示，受通膨影響的購物者正在減少服裝等高利潤的非必需品，因為在生活必需品上的支出增加。

沃爾瑪重申下半年的財測。不包括燃料，預計美國同店銷售額將在今年下半年成長約3%，或全年成長約4%。預計全年調整後的每股獲利將下降9%至11%。

沃爾瑪的部分銷售額成長也受惠於通膨，通膨推高了商店貨架上的食品和其他商品的價格。作為大型折扣店的聲譽也吸引了更多的中高收入購物者，財務長雷尼(David Rainey)表示，沃爾瑪大約四分之三的食品銷售成長來自家庭年收入在10萬元以上的客戶。

他說，沃爾瑪還看到了預算緊張的消費者「在採購質量和數量方面」下降的跡象。他說，例如，購物者越來越愛用信用卡而非借記卡。他們選擇小包裝的食物，並購買金槍魚罐頭和豆類，而不是熟食肉類和牛肉。

他說，「很明顯，消費者受到汽油價格上漲、食品價格上漲甚至住房價格上漲的壓力。」

沃爾瑪當季淨利增至51.5億元，合每股1.88元，而去年同期為42.8億元和每股1.52元。不計項目，每股獲利1.77元，高於預期的1.62元。

與去年同期相比，美國第2季同店銷售額成長6.5%，高於StreetAccount分析師預期的5.9%。

電子商務銷售額同比成長12%，較前年成長18%。

此外沃爾瑪的會員制山姆俱樂部(Sam's Club)的同店銷售額成長9.5%，略低於預期的10.1%。但會員人數創歷史新高。

截至15日收盤，沃爾瑪股價 今年以來已下跌約8%。股價15日收於132.6元，市值達到3634.8億元。