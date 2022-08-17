禁Juul也沒用 調味電子菸氾濫

雖FDA禁令當前，電子菸銷售額依舊強勁。（路透）

自2016年以來，美國食品藥品監督管理局(FDA )就一直在打擊吸引青少年的水果甜味電子菸，但市面上至少仍有20種品牌的拋棄式水果風味電子菸繼續在各零售據點銷售，大多是中國製造。

根據芝加哥 市場研究公司IRI針對零售銷售數據的審查，拋棄式調味電子菸占美國電子菸銷售額的三分之一，高於3年前的低於2%。這些產品的激增引發人們對公衛機構的抨擊，質疑其未能控制蓬勃發展的調味電子菸市場及其執行其規則的能力。

IRI統計2014年1月12日至2022年6月12日期間的電子菸購買情況，罕見地發現在FDA嚴禁Juul Labs Inc後，拋棄式調味尼古丁設備大舉興起。

數據顯示，過去一年，消費者在新一代拋棄式電子菸上的花費超過20億元，超過Juul一度領先的市占率約3個百分點。

FDA於2020年1月禁止Juul和其他卡匣式電子菸使用菸草和薄荷醇以外的所有口味。今年6月更試圖禁止銷售所有Juul電子菸，但之後暫停該命令，聲稱「Juul存在一些獨特的科學問題，需要進行額外審查」。

拋棄式調味電子菸於2020年開始充斥市場，取代Juul留下的市場空白。

拋棄式產品價格在15到25元之間，其液體量是Juul卡匣的5到20倍。某些產品甚至宣傳用戶充填一次可以吸上數千口。相較之下，價格約為10元的Juul需要用戶抽換單獨的含尼古丁液體的卡匣，每4包價格為20至25元。

Juul自2017年開始在青少年中推廣電子菸。2019年Juul在監管壓力下取消芒果、薄荷和水果口味後，青少年消費逐漸消退，為其他數十個品牌留出空間。隨著拋棄式調味電子菸的銷量飆升，Juul在美國的市占率從2018年和2019年的70%以上降至30%左右。

根據FDA規定，電子菸不能在美國銷售，除非製造商在2020年9月之前提交科學申請，證明其產品為何有益於公眾健康。含有合成尼古丁的電子菸必須在2022年5月14日之前申請。但至今沒有任何一家業者獲得FD批准授權。