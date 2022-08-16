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通膨房價齊漲 單身不再是貴族 同齡夫妻檔財富＞單身族

美客機驚傳「半空掉落金屬零件」差3公尺就砸到人

超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此

編譯湯淑君／綜合外電
「股神」巴菲特。（美聯社）
「股神」巴菲特。（美聯社）

眾所周知「股神」巴菲特的波克夏公司擁有巨量現金水位，這些錢都存在哪裡呢？

美國巴隆周刊（Barron's）報導，波克夏大多數現金都停泊在超安全的資金避風港灣：美國國庫券（U.S. T-Bills）。散戶投資人不妨考慮跟進巴菲特的腳步，因為現在這些國庫券提供多達3%的殖利率

美國國庫券由美國政府發行、到期期限一年以內的證券，被視為替代貨幣市場基金和銀行定存單（CD）很好投資工具，利息收入可享州稅和地方稅扣除額。投資人可經由TreasuryDirect計畫直接向美國財政部購買，或透過銀行和經紀商購買。

巴菲特偏好國庫券甚於其他短期債券如商業本票(一種企業借據)，因為他不想為波克夏的現金財庫操太多心。截至6月底，波克夏現金水位總計1,050億美元，其中約750億美元就是停泊在美國國庫券。.

美國國庫券有3個月、6個月、12個月及4周和8周這幾種期別。彭博資訊資料顯示，目前美國3個月期國庫券殖利率2.5%；6個月期，3.05%；1年期，3.2%。隨著美國聯準會（Fed）持續提高短期利率，如今聯邦資金利率目標區間已升到2.25%-2.5%，美國國庫券殖利率也從一年前的略高於0%節節上升。

美國財政部每周定期標售3個月和6個月的國庫券，1年期國庫券則每四周標售一次。

另一投資美國國庫券的管道是透過ETF投資，例如規模200億美元的iShares短期美國公債ETF(代碼：SHV)，如今收益率2.1%。

美國國庫券流動性高，可輕易透過銀行和證券公司出售，但許多投資人選擇一直持有至到期日。

儘管國庫券目前的殖利率與美國通膨年增率8.5%相比，仍差一大截，但卻優於其他短期投資工具，而且還提供節稅的好處。

殖利率 投資 波克夏

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