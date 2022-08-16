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等待零售財報 道指升破均線

財經新聞組／綜合報導

美股上漲，華爾街連周漲勢可望持續，交易員為本周零售股重點財報做好準備。

道瓊工業平均指數在早盤下跌近180點後上漲151.39點或0.45%至3萬3912.44點。史坦普500指數上漲16.99點或0.4%至4297.14點。那納斯達克綜合指數上漲80.87點或0.62%至1萬3128.05點。

道指15日達成一項里程碑，自4月21日以來首次突破200日移動均線。讓投資人更有理由相信市場已觸底。

特斯拉將科技股拉入正值領域。迪士尼因對沖基金經理勒布(Dan Loeb)入股的消息而上漲2.2%。

本周投資人將關注家得寶、沃爾瑪和目標百貨等大型零售商的財報，並尋找有關其業務如何受到通膨影響的進一步線索。

美國西德州中質原油(WTI)收跌2.9%至每桶89.41元。盤中一度跌至86.82元，為2月3日以來最低水平。布蘭特原油期貨收盤下跌3.1%至每桶95.1元。盤中觸及92.78元，為8月5日以來最低水平。

消息指出，因董事會拒絕AppLovin以每股58.85元收購，Unity Software下跌7.15%。

華納兄弟探索(Warner Bros. Discover)下跌4.09%，因之前消息傳出HBO Max將裁員14%或70人，因為該公司希望在4月合併後削減成本。大部分裁員來自選角、收購和實境秀部門。

指數 投資 裁員

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