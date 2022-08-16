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運費已達高峰 通膨有望緩解

財經新聞組／綜合報導

根據7月的Cass Freight報告，美國運費同比成長28%，但環比下降近2%，這可能代表美國市場運費已達高峰，正如當返校季和年底假期剛開始時一樣。

Cass Freight報告研究員兼作者迪諾耶(Tim Denoyer)表示，「我們正以更多可用容量進入旺季。我認為從成本角度來看，對於那些一直在抗衡大量成本通膨的大型零售商來說，這將是一件好事。」

Cass Information Systems以北美市場的費率和出貨量編製數據。報告指出，企業運輸的貨運量同比成長0.4%，但環比下降近2%。

迪諾耶說，「市場均勢的確出現變化。從需求角度來看，它是穩定的，但供應卻在增加。」

根據他的說法，即使出貨趨勢趨於平緩，需求仍然高於疫情前的水平，美國物流公司，尤其是貨運公司，應該會繼續享有強大的定價能力。 疫情危機導致許多獨立卡車司機離開這個行業；美國卡車運輸協會於2021年發布報告，發現美國卡車司機短缺數達到創紀錄的8萬人。

該報告還發現，未來10年將需要100萬名新卡車司機才能維持目前的水平。

根據ACT Research的數據，自2019年以來，二手8級卡車(牽引車頭)的銷售價格翻了一倍。迪諾耶說，這是阻止新公司和司機進入卡車運輸業的一個因素，並將繼續影響貨運供需平衡。

他說，「美國卡車價格已成為進入市場的重要障礙。我認為這種情況會繼續下去，這是影響產能的一個重要因素。」

疫情 零售商 ACT

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