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股票回購課稅 對股利族有利

財經新聞組／綜合報導

美國國會上周通過《通膨削減法案》，著重於通過推進潔淨綠色能源來實現與氣候相關的目標，以及擴大政府醫療支出。然而，與《重建美好未來法案》不同的是，《通膨削減法案》還專注於透過提高稅收和減少政府在處方藥上的支出來減少聯邦財政赤字。

值得注意的是，民主黨人在最後一刻，在《通膨削減法案》中加入對回購股票的上市公司徵收1%稅款的條款，自2023年1月1日起生效。

與主要條款相比，這則條款幾乎沒有受到太多人關注，但它可能會給靠股利賺錢的投資人帶來巨大的好處。

雖然1%聽起來不多，但加起來也不少。考慮到近年來回購股票已成為上市公司一種越來越普遍向股東返還現金的方式，這一點尤其正確。

在截至2022年第1季的過去12個月裡，光是史坦普500指數成份股公司的股票回購就達到創紀錄的近1兆元。如果這種情形發生在1%股票回購稅生效之後，史指成份股公司將被迫為這些回購支付約98.5億元的稅款。

那麼，1%的股票回購稅對上市公司進行股票回購會產生多大的影響？

參議院民主黨人估計，這項措施將在未來10年增加約740億元的稅收，即每年74億元。這意味著回購總額將比當前水平減少約25%。

而且考量到股票回購稅對回購的負面影響，上市公司可能會將資金用於減少債務或增加股利，這對股利投資人都是有利的。

此外，稅法的改變可能會導致一些上市公司開始支付股利或轉向優先考慮發放股利而不是回購股票，這將給股利投資人提供更廣泛的選擇。

股票 投資 民主黨

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