今年上市新藥價格 再創高

藥商不斷推升上市新藥價格。（路透）

媒體分析發現，即使國會採取行動削減每年超過5000億元的處方藥帳單，美國製藥商今年正以創紀錄的高價推出新藥，展現其強大的定價力量。

路透引述哈佛醫學 院和布萊根婦女醫院的醫學教授卡塞爾漢姆 (Aaron Kesselheim) 博士的話指出：「在美國，我們允許藥品製造商為所有品牌藥品自由定價。」

統計顯示，今年至今，美國食品藥物管理局(FDA)批准用於治療慢性病的13種新藥的年均價格為25.7萬元。

除此之外，另外7種新藥價格超過20萬元。其他非常態性使用的藥物則不列入統計。

根據最近《美國藥 物協會期刊》(JAMA)發表的研究，截至2021年7月中旬首次上市的30種藥物的年均價格中位數升至18萬元。

製藥業表示，新藥價格反映出它們對患者的價值，包括不必前往昂貴的急診室就診和住院費用，因其中許多新藥可用於治療罕見疾病。

但製藥商強調，美國患者最終為這些藥物支付的費用不是由它們來決定。

禮來公司(Eli Lilly & Co)今年推出糖尿病新藥Mounjaro，年度均價1.27萬元；該公司表示，「每個人投保的醫保 公司和方案將決定自付費用。」並補充說若採用該公司的儲蓄卡服務，這些成本可降低到每月25元。

與此同時，藥品價格資訊也變得更難確認。大多數業者並不樂意分享其價格細節，僅提供單一療程及藥劑的報價。

哈佛大學專門研究醫療保健法的教授薩瓦普特瓦里(Ameet Sarwaptwari)博士表示，這種不完整的披露可能是「試圖分散」高額年度成本的注意力。

而某些製藥商表示，治療費用可能會因患者體重和其他因素而異，這使得對普通患者的價格估計變得複雜。

美國國會上周通過具有里程碑意義的4300億元《降低通膨法案》，其中包括對年度藥品價格上漲設置上限，並允許老年人醫保計畫就其花費最多的20種藥品的價格進行談判。

然而，該法案並未限制製藥商對新藥的收費。部分產業專家表示，這可能會讓製藥商更加依賴發表更高的新藥價格。

JAMA的藥品價格研究顯示，2008年至2021年間，美國藥品上市價格每年上揚20%。