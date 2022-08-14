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美經濟如何軟著陸？ 專家：先解決勞動力短缺問題

編譯葉亭均／綜合外電
勞動力短缺是美國當前經濟問題的核心。（歐新社）
勞動力短缺是美國當前經濟問題的核心。（歐新社）

許多經濟學家認為，勞動力短缺是美國當前經濟問題的核心，如何修補這個問題，是達到所謂「經濟軟著陸」的關鍵。

華爾街日報報導，美國勞力供應一直在萎縮，當前勞動力比2020年初新冠疫情爆發時少了約60萬人。若調整人口增加的因素後，則是少了100萬人。根據美國勞工部的數據，勞動力在今年初接近疫情前的水準後，自3月來已經減少40萬人。

勞工部表示，7月勞動參與率為62.1%，較3月的62.4%下滑，而且比疫情前的63.4%低得多。勞動參與率是16歲以上正在工作或求職的人口比率。

短期內，勞力供應情況改善的步調停滯會成為經濟一大疑慮，這會讓經濟在未來一兩年內陷入更嚴重衰退的風險提高。

富國銀行經濟學家表示：「許多人希望達成軟著陸，那是需求降溫且勞力供應上揚，我們在兩者之間達成更健全的平衡。但如果勞動力供應持平或持續下滑，必須進一步降低需求，以便讓薪資成長降溫。」

美國7月通膨率為8.5%，接近40年來高點，而勞動力市場失衡是導致通膨上揚的部分原因。能源短缺和物流受阻的因素已有所消退，但勞動力吃緊引發的物價壓力推升通膨。民間勞力薪資第2季年比上揚5.7%，是2001年有紀錄以來的最快增速，薪資在7月也加速成長。

這對聯準備而言是個令人不安的情況。聯準會正藉由升息試圖把通膨率拉回其設定的2%目標值，希望讓經濟降溫並創造更不那麼緊繃的勞動力市場，藉此影響供需中的需求環節。通常，這需要失業率提高，但由於當前職缺數異常高，理論上有辦法能在不引發大量裁員的情況下使需求降溫。

勞動力供應停滯也是個長期問題，因為長期可能會限制經濟的成長潛力。美國勞動力供應減少的部分原因是新冠疫情引發愈來愈多人決定提早退休，此外，在疫情初期移入人口減少，也是原因之一。經濟學家長期也關注美國人口老化對勞動參與率的影響。

疫情 勞工部 華爾街

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