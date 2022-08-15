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美股反彈波 潛藏兩大變因

編譯任中原／綜合報導
美股本季來漲幅(來源：彭博資訊)
美股本季來漲幅(來源：彭博資訊)

編譯任中原／綜合報導

美國通膨降溫帶動美股上周強力翻多，驟然碾碎今年來的空頭走勢，讓之前急於避險的股市老手措手不及，避險基金也慘遭軋空。分析師憂心這波漲勢可能潛藏隱憂，包括通膨觸頂可能只是假象，以及本周的零售業財報可能帶來壓力等。

近來的諸多數據都為股市帶來驚喜，包括7月就業報告超強，消費者物價（CPI）與生產者物價（PPI）都遠低於預估，激勵標普500指數已比6月低點強彈17%，也收復今年來的過半失土，市場空頭則是遍體鱗傷。在這波股市回升走勢中，標普500期指的淨空單部位一度達到2015年來高點，之後空頭拚命回補，一些散戶6月原本退場觀望，現在又湧回股市。

投資人顯然是在押注美國聯準會（Fed）將會放緩升息速度。Leuthold集團首席投資策略師堡森認為，市場正「接近新的寬鬆循環」，認為Fed到年底前的升息幅度將小於市場預期。

不過，也有分析師對這波漲勢感到憂心，警告別對7月CPI稍微下降太過興奮，因為這只是一個月的數據，而且即便通膨觸頂，也將盤旋高點，且高到足以迫使Fed繼續積極升息，美國消費者的通膨預期也居高不下，距離Fed感到安心、從而停止升息，還很漫長。

美國企業財報也將帶來壓力，截至10日，在約90%已公布上季財報的標普500指數成分企業裡，61%的本季財測都低於預期，分析師也對未來獲利愈來愈悲觀。

本周的關注重點將是零售業，包括7月零售銷售預估只會月增0.2%，較6月的1%大幅縮小，投資人也將緊盯沃爾瑪與家得寶等零售巨擘的業績表現。以及對通膨衝擊的看法。

升息 投資 分析師

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