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股神巴菲特：未正確儲蓄是一般人理財「最大錯誤」

編譯林奇賢／綜合外電
「股神」巴菲特可以毫無顧忌的花錢，但卻以節儉聞名。（路透）
「股神」巴菲特可以毫無顧忌的花錢，但卻以節儉聞名。（路透）

Marketwatch報導，身價約1,000億美元的「股神」巴菲特可以毫無顧忌的花錢，卻以節儉聞名，而且他也提倡一般人養成正確儲蓄的習慣。一般原則是，存款必須能因應約3~12個月的必要開支。以下為一些巴菲特對儲蓄的著名言論。

沒有養成正確儲蓄的習慣，是一般人最大的錯誤

巴菲特在一場對大學生的演講說出這句話，並指出「多數行為是習慣使然」，「一般來說，在積重難返之前，習慣都自然養成，令人渾然不知」。

一個簡單養成儲蓄習慣的方式是，讓它自動化。過去的做法是定期把部分錢存入儲蓄和退休帳戶，如今可以設定成從薪資自動轉帳，不會動用這筆錢。若行有餘力，可以每年試著提高存款金額。

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這句話出現在他執掌的波克夏2008年寫給股東的信上，巴菲特還說：「你付的代價是價格，你得到的是價值」。為了避免支付的價格無法匹配其價值，巴菲特建議，透過購買折扣商品來節省開支。

不是把沒花完的錢存起來，而是先存錢再把剩下的錢拿來花

基本原則是，一定要先存錢，盡可能存多一點，接著才允許自己花錢。至於花錢的方式，巴菲特幾乎都是用現金消費，他曾向Yahoo Finance表示：「我有張美國運通卡，我在1964年拿到的。但我98%的時間都付現。」

巴菲特 儲蓄 波克夏

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