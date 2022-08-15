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撿便宜買科技股 索羅斯大賺

財經新聞組／綜合報導
索羅斯旗下的基金管理公司，增持亞馬遜、Google母公司等大型科技股。（路透資料照片）
索羅斯旗下的基金管理公司，增持亞馬遜、Google母公司等大型科技股。（路透資料照片）

「金融巨鱷」索羅斯（George Soros）旗下的索羅斯基金管理公司，已趕在美國科技股近幾周大漲前增持相關部位，亞馬遜、Google母公司這些大型科技股，都是該基金加碼的標的。

彭博資訊報導指出，根據12日的美國證管會（SEC）申報文件，截至6月底為止，索羅斯基金管理公司加碼亞馬遜、Salesforce、字母等大型科技業者的股票，這三檔股票名列索羅斯前十大持股。

然而，索羅斯第二季的美股部位整體而言卻縮減6.64億美元。

這家總部位於紐約的基金管理公司，也敲進2000萬美元的特斯拉股票，但是，在索羅斯價值高達46億美元的美股部位中，僅占約0.4%。

該公司也持有2950萬股的福特股票。其他新增的主要部位，則包括1.68億美元的保險業者Alleghany股票，以及2.015億美元的「美國校園社區」（ American Campus Communities ）股票。私募基金巨頭黑石（Blackstone）4月才以130億美元收購這家學生住宅開發商。

美國科技股在今年稍早進入熊市後，隨後反轉飆漲，那斯達克100指數自6月中旬的波段低點以來已回升逾20%。美股也已連續四周周線收紅，寫去年11月以來最長的周線升勢。

截至今年初，索羅斯資金管理公司的資產規模逾280億美元。這位高齡92歲的慈善家也透過其「開放社會基金會」，為公益團體挹注資金。

索羅斯已砸下數十億美元投入慈善事業，目前索羅斯資金管理公司的多數資產是在開放社會基金會名下，而非索羅斯家族。

根據彭博億萬富豪指數，索羅斯的身價約為85億美元。

美股部位超過1億美元的資產管理業者，在每季結束後的45天內，須向美國證管會（SEC）提交13F申報文件，這是外界少數能一窺避險基金或部分大型家族辦公室等投資操作的機會。

股票 美股 亞馬遜

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