我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

活摘器官「KK園區」主嫌之一 中國賭博大亨泰國落網

油價跌緩通膨、法案捷報連連… CNN：拜登形象敗部復活

美元走強 美國獨好 他國遭殃

文／周芳苑

美元今年氣勢如虹，對前往歐洲遊玩的美國觀光客是大好消息，但對美國以外其他地區的人幾乎都是壞消息。

美元兌他國貨幣的匯率2022年上漲10%以上，近20年來最高點，主因是，許多人擔心全球經濟衰退而搶購被視為避風港的美元，再加上美國聯準會為因應十年來最強勁通膨而積極升息，更添美元勢頭。

如今，美國人前往義大利羅馬觀光，一晚出遊花費由原本100美元降到80美元，但對跨國企業和外國政府而言，情況複雜得多。

約一半貿易以美元開立發票，依賴進口品的製造商和小企業帳單金額隨之增加，需要以美元還債的政府負擔加重，如果外匯存底少，情況更棘手。美元走強對脆弱不堪一擊的經濟體是重創。

斯里蘭卡正面臨史上最嚴重的經濟風暴，美元短缺是原因之一，已迫該國總統下台；巴基斯坦盧比兌美元匯率7月底跌至歷史新低，瀕臨違約邊緣；深受食品價格上漲打擊的埃及，也正為了美元外匯存底枯竭和外國投資外流焦頭爛額。這三個國家困境雪上加霜，不得不向國際貨幣基金(International Monetary Fund)求助。

「美元微笑」(dollar smile)為什麼令他人眉頭深鎖？美元在美國經濟極好和極差兩種極端處境下都上漲，猶如微笑曲線，因此稱為「美元微笑」。

美國經濟強勢時，美元會升值，相反，如果美國經濟疲弱不振、全球也面臨衰退，美元也會升值，這兩種情況都讓投資者擁抱美元，視為獲利豐厚的投資標的或難關下的避風港。

但美國之外其他地方可笑不出來。瑞銀(UBS)新興市場跨資產策略主管納蘭(Manik Narain)歸納美元走強對小國的三大害處。

第一：增加財政壓力。並非每個國家都有本事依該國貨幣借錢，外國投資者可能對該國沒有信心、或者該國金融市場不夠健全進步，不得不發行以美元計價的債務商品，一旦美元飆升，還債成本隨之增加，導致政府財庫耗盡，而且，政府或企業進口食品、藥物和燃料的成本增加。

今年稍早，斯里蘭卡盧比兌美元貶值，政府耗盡原本就因疫情期間旅遊業景氣下滑而受挫的外匯存底，緊接著，基本物資短缺導致成千上萬人走上街頭，抗議人士占領政府大樓後，總統拉加帕克斯(Gotabaya Rajapaksa)7月逃離該國下台。

第二：助長資本外流。每當一個國家貨幣大貶，富有個人、公司和外國投資者便提取資金、轉而存放到較安全的地方，進一步貶低幣值、加劇財政問題。

第三：成長受限。假如企業買不起經營所需的進口原物料，便無法備有那麼多庫存，即使需求強勁，也沒辦法大賣，最終拖累整體經濟產出；美國經濟大好時，這些小國可賴以出口、紓緩衝擊，但如今美國瀕臨衰退、自身難保，很難伸援手。

美元前陣子曾在一周內回跌0.6%，但預料短期內不太可能改變升值方向。

富國銀行投資研究所(Wells Fargo Investment Institute)資深全球市場策略師雷恩(Scott Wren)最近給客戶的報告中提道，短、中期內，基本上美元將維持強勢。

美元強勢的前景令投資者和政策制定者不免質疑，斯里蘭卡會不會只是第一張倒下的多米諾骨牌？新興市場動盪可能蔓延整個金融生態、泛濫成災。

外交關係委員會(Council on Foreign Relations)的塞瑟(Brad Setser)正密切關注想方設法滿足預算需求的突尼西亞、負債累累的加納和肯亞；此外，薩爾瓦多明年初將有債券要支付、阿根廷歷經2018年上一次貨幣危機後持續掙扎中。

國際貨幣基金估計，60%低收入國家正深陷、或有很大風險會陷入政府債務困境，十年前該比例僅約五分之一。

不過，當前形勢與過去危機存有關鍵差異。

首先，以美元計價的債務比以前少。塞瑟說，巴西、墨西哥和印尼等最大經濟活動參與者通常未大量舉借外幣，目前有足夠外匯存底管理外債。

此外，石油和基礎金屬等大宗物資價格仍高，對於以出口為主的新興經濟體如拉丁美洲若干國家有幫助，而且是確保美元持續流入政府金庫的可靠管道。

通貨膨漲並促使許多新興國家央行比美國聯準會、英格蘭銀行(Bank of England)更早開始升息；巴西2021年3月便起步連續12次升息。

無論如何，經濟前景仍要取決全球兩大經濟體：美國和中國，假如帶頭成長的引擎停頓，新興市場恐出現投資外流。

投資 貨幣 斯里蘭卡

上一則

理財Q&A／有線電視月費多少才合理？

下一則

撿便宜買科技股 索羅斯大賺

延伸閱讀

美首位女性航母艦長：中美軍機在南海數次「互動」

美首位女性航母艦長：中美軍機在南海數次「互動」
網球／疫苗規定傳放寬 約克維奇有望打美網

網球／疫苗規定傳放寬 約克維奇有望打美網
美俄換囚談判中 俄羅斯官員：軍火商換女籃明星

美俄換囚談判中 俄羅斯官員：軍火商換女籃明星
加速脫鉤 5中國國企主動集體自美國退市

加速脫鉤 5中國國企主動集體自美國退市

熱門新聞

最新數據顯示，7月全美待售房屋供應量以創紀錄速度成長，這是高房貸成本引發美國房市降溫的最新跡象。路透

美待售房屋數量 直線飆升

2022-08-09 15:23
「股神」巴菲特可以毫無顧忌的花錢，但卻以節儉聞名。（路透）

股神巴菲特：未正確儲蓄是一般人理財「最大錯誤」

2022-08-14 07:22
在美中概股掀集體退市潮。(美聯社)

不跟美國玩？多家國企中概股主動宣布自紐交所退市

2022-08-12 11:26
李揆晟卸任凱雷集團執行長職位。（取自網路）

他狠要求3億元薪酬被已讀不回 凱雷CEO辭職原因曝光

2022-08-09 20:12
英國民眾上月提領現金金額創新高，主要希望能夠在消費上精打細算並方便控制個人開支。歐新社

英國生活成本危機惡化 民眾竟因「這件事」紛改用現金

2022-08-08 09:23
「美國經濟衰退了嗎」成為熱門話題。圖為紐約流動餐車。(美聯社)

不管衰退來了沒 美國經濟都面臨難解習題

2022-08-07 09:33

超人氣

更多 >
國稅局增聘8.7萬人 查稅鎖定2族群

國稅局增聘8.7萬人 查稅鎖定2族群
再有5議員訪台 央視：解放軍明起渤海執行軍事任務​​

再有5議員訪台 央視：解放軍明起渤海執行軍事任務​​
上海徐匯IKEA封控 購物民眾驚慌逃難突圍

上海徐匯IKEA封控 購物民眾驚慌逃難突圍

股神巴菲特：未正確儲蓄是一般人理財「最大錯誤」

股神巴菲特：未正確儲蓄是一般人理財「最大錯誤」
鄰居呻吟聲傳遍整條街 他看準時機歡呼 網友說「幹得好」

鄰居呻吟聲傳遍整條街 他看準時機歡呼 網友說「幹得好」