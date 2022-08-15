美元走強 美國獨好 他國遭殃

美元今年氣勢如虹，對前往歐洲遊玩的美國觀光客是大好消息，但對美國以外其他地區的人幾乎都是壞消息。

美元兌他國貨幣 的匯率2022年上漲10%以上，近20年來最高點，主因是，許多人擔心全球經濟衰退而搶購被視為避風港的美元，再加上美國聯準會為因應十年來最強勁通膨而積極升息，更添美元勢頭。

如今，美國人前往義大利羅馬觀光，一晚出遊花費由原本100美元降到80美元，但對跨國企業和外國政府而言，情況複雜得多。

約一半貿易以美元開立發票，依賴進口品的製造商和小企業帳單金額隨之增加，需要以美元還債的政府負擔加重，如果外匯存底少，情況更棘手。美元走強對脆弱不堪一擊的經濟體是重創。

斯里蘭卡 正面臨史上最嚴重的經濟風暴，美元短缺是原因之一，已迫該國總統下台；巴基斯坦盧比兌美元匯率7月底跌至歷史新低，瀕臨違約邊緣；深受食品價格上漲打擊的埃及，也正為了美元外匯存底枯竭和外國投資 外流焦頭爛額。這三個國家困境雪上加霜，不得不向國際貨幣基金(International Monetary Fund)求助。

「美元微笑」(dollar smile)為什麼令他人眉頭深鎖？美元在美國經濟極好和極差兩種極端處境下都上漲，猶如微笑曲線，因此稱為「美元微笑」。

美國經濟強勢時，美元會升值，相反，如果美國經濟疲弱不振、全球也面臨衰退，美元也會升值，這兩種情況都讓投資者擁抱美元，視為獲利豐厚的投資標的或難關下的避風港。

但美國之外其他地方可笑不出來。瑞銀(UBS)新興市場跨資產策略主管納蘭(Manik Narain)歸納美元走強對小國的三大害處。

第一：增加財政壓力。並非每個國家都有本事依該國貨幣借錢，外國投資者可能對該國沒有信心、或者該國金融市場不夠健全進步，不得不發行以美元計價的債務商品，一旦美元飆升，還債成本隨之增加，導致政府財庫耗盡，而且，政府或企業進口食品、藥物和燃料的成本增加。

今年稍早，斯里蘭卡盧比兌美元貶值，政府耗盡原本就因疫情期間旅遊業景氣下滑而受挫的外匯存底，緊接著，基本物資短缺導致成千上萬人走上街頭，抗議人士占領政府大樓後，總統拉加帕克斯(Gotabaya Rajapaksa)7月逃離該國下台。

第二：助長資本外流。每當一個國家貨幣大貶，富有個人、公司和外國投資者便提取資金、轉而存放到較安全的地方，進一步貶低幣值、加劇財政問題。

第三：成長受限。假如企業買不起經營所需的進口原物料，便無法備有那麼多庫存，即使需求強勁，也沒辦法大賣，最終拖累整體經濟產出；美國經濟大好時，這些小國可賴以出口、紓緩衝擊，但如今美國瀕臨衰退、自身難保，很難伸援手。

美元前陣子曾在一周內回跌0.6%，但預料短期內不太可能改變升值方向。

富國銀行投資研究所(Wells Fargo Investment Institute)資深全球市場策略師雷恩(Scott Wren)最近給客戶的報告中提道，短、中期內，基本上美元將維持強勢。

美元強勢的前景令投資者和政策制定者不免質疑，斯里蘭卡會不會只是第一張倒下的多米諾骨牌？新興市場動盪可能蔓延整個金融生態、泛濫成災。

外交關係委員會(Council on Foreign Relations)的塞瑟(Brad Setser)正密切關注想方設法滿足預算需求的突尼西亞、負債累累的加納和肯亞；此外，薩爾瓦多明年初將有債券要支付、阿根廷歷經2018年上一次貨幣危機後持續掙扎中。

國際貨幣基金估計，60%低收入國家正深陷、或有很大風險會陷入政府債務困境，十年前該比例僅約五分之一。

不過，當前形勢與過去危機存有關鍵差異。

首先，以美元計價的債務比以前少。塞瑟說，巴西、墨西哥和印尼等最大經濟活動參與者通常未大量舉借外幣，目前有足夠外匯存底管理外債。

此外，石油和基礎金屬等大宗物資價格仍高，對於以出口為主的新興經濟體如拉丁美洲若干國家有幫助，而且是確保美元持續流入政府金庫的可靠管道。

通貨膨漲並促使許多新興國家央行比美國聯準會、英格蘭銀行(Bank of England)更早開始升息；巴西2021年3月便起步連續12次升息。

無論如何，經濟前景仍要取決全球兩大經濟體：美國和中國，假如帶頭成長的引擎停頓，新興市場恐出現投資外流。