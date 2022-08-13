美股連四周上漲創今年熊市最長漲勢 月底前可能呈休整

美國眾議院周五通過「降低通膨法」，眾院議長裴洛西和同僚互相道賀。未來購買電動車將提供補貼，對生產車用晶片的相關類股是一大利多。（美聯社）

美國股市周五收高，挾通膨放緩振奮市場的餘威，史坦普500指數 和那斯達克 綜合指數連四周收紅，創去年11月來最長周線漲勢。隨財報季進入尾聲，除本月底聯準會（Fed）年會之外又無重大事件，美股接下來可能呈現休整之勢。

道瓊工業指數周五大漲424點，已連漲三天；史坦普500指數和那斯達克各漲1.7%和2.1%。一周下來，道瓊上漲2.9%，那指和史坦普均漲逾3%。

費城半導體指數周五大漲近3%，台積電ADR漲1.5%。美國眾議院周五通過「降低通膨法」，未來購買電動車將提供補貼，對生產車用晶片的相關類股是一大利多。格芯（GlobalFoundries）大漲11.9%，美光和應用材料各漲4.4%和4.6%。蘋果iPhone今年規劃訂單不下於去年，也穩定對半導體股的信心。

史坦普500指數已自6月中的谷底翻揚15%，扳回今年來一半頹勢，直逼200日均線。那斯達克綜合指數同期間也反彈20%。有恐慌指數之稱的波動率指數（VIX）則降至歷史平均水準20之下。這兩周企業財報不錯、就業數字也樂觀，加上美國7月通膨數據低於預期，投資人漸漸篤定美國經濟得免陷於嚴重衰退。

瑞士隆奧（Lombard Odier）首席經濟師查爾（Samy Chaar） 指出，通膨出現諸多走緩現象，包括海運運價下跌，全球原物料價格也回落，而中國經濟走下坡這一個影響股市的另一大變數，也開始有好轉跡象。

不過，查爾表示，最大問題在於，這波因跌深引發的反彈走勢，能否轉化更有根基的上漲走勢。

美股漲勢能否延續，未來幾周將是關鍵。因財報季即將結束，經濟數據頂多好壞參半，多數聯準會（Fed）官員又不願表現過於鴿派，有些分析師認為漲勢可能暫緩下來。Miller Tabak策略師馬利（Matt Maley）認為，美股短線呈現超買，因此，接下來下跌或橫盤整理「不算最糟糕的發展」。

下周美國將公布零售銷售和房市數據，零售巨人沃爾瑪（Walmart）和Home Depot將公布財報，為財報季壓陣。

本月再來的重頭戲剩下Fed在懷俄明州傑克森洞舉行的年會。Oanda分析師爾朗（Craig Erlam）說：「目前到傑克森洞年會之間可能轉為緩衝期。」