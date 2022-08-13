我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普佛州住處搜索令解封 揭露他涉違反「間諜法」遭查

槍殺北加華裔Uber司機 2嫌落網 被控謀殺重罪

SK海力士拚明年在美建廠

編譯劉忠勇、林奕榮／綜合外電
全球第二大記憶體晶片製造商SK海力士開始在美國尋覓先進晶片封裝廠的廠址。（路透）
全球第二大記憶體晶片製造商SK海力士開始在美國尋覓先進晶片封裝廠的廠址。（路透）

路透引述兩位知情人士報導，SK海力士已開始在美國尋覓先進晶片封裝廠的廠址，目標是明年第1季動土建廠。在中國大陸斥資發展這個快速成長領域之際，有助美國增強競爭力。

消息來源之一告訴路透，這座封裝廠將耗資「數十億美元」，預計2025年或2026年開始量產，並將僱用約1,000名員工。消息人士透露，廠址可能選在一所培育工程人才的大學附近。

SK海力士的母公司SK集團今年7月時宣布，將在美國投資220億美元於半導體、綠能和生物科學計畫，設立晶片封裝廠是這項投資計畫的一環。

SK集團並未具體說明這座封裝廠的內容，但表示預定在美投資的220億美元中，將分配150億美元至半導體相關的研發作業及建立先進封測廠。

消息人士指出：「研發投資將包括建立全美研發合作關係和設施的網路。」消息人士並表示，先進封裝設施，將可把SK海力士自製記憶晶片和其他美國所設計、用於機器學習和人工智慧的邏輯晶片進行封裝。

白宮在2021年的報告中指出，「儘管美國和夥伴擁有先進封裝能力，但中國大陸已對先進封裝領域大舉投資，未來可能顛覆市場」。

這份報告指出，中芯國際（SMIC）一名高層去年表示，中國大陸企業應聚焦先進封裝領域，以克服開發更複雜晶片的弱勢。中芯國際2020年被美國列入貿易黑名單中。

投資 晶片 綠能

上一則

SpaceX吸金 南韓投資客慕名來

下一則

穩經濟拚內需 中國各省各出奇招

延伸閱讀

中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕

中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕
不跟美國玩？多家國企中概股主動宣布自紐交所退市

不跟美國玩？多家國企中概股主動宣布自紐交所退市
鴻海與印度Vedanta合作在印度生產晶片 傳廠址已近選定

鴻海與印度Vedanta合作在印度生產晶片 傳廠址已近選定
中芯國際Q2財報 淨利潤年減25.2%

中芯國際Q2財報 淨利潤年減25.2%

熱門新聞

最新數據顯示，7月全美待售房屋供應量以創紀錄速度成長，這是高房貸成本引發美國房市降溫的最新跡象。路透

美待售房屋數量 直線飆升

2022-08-09 15:23
省吃儉用未必就存得了錢，學會巴菲特傳授的三招存錢術，或許是好的開始。。（美聯社）

想聰明存錢？學巴菲特「這三招」 可免犯理財大錯

2022-08-06 08:59
「美國經濟衰退了嗎」成為熱門話題。圖為紐約流動餐車。(美聯社)

不管衰退來了沒 美國經濟都面臨難解習題

2022-08-07 09:33
能源、食物等物價高漲，使荷蘭7月通膨率飆上歷史新高水準，通膨勁揚已成為全球普遍的現象。 (歐新社 )

未來最大的經濟威脅是什麼？克魯曼等專家這麼說

2022-08-05 10:41
在美中概股掀集體退市潮。(美聯社)

不跟美國玩？多家國企中概股主動宣布自紐交所退市

2022-08-12 11:26
李揆晟卸任凱雷集團執行長職位。（取自網路）

他狠要求3億元薪酬被已讀不回 凱雷CEO辭職原因曝光

2022-08-09 20:12

超人氣

更多 >
社安金如何避免被課稅 這個退休時間點是關鍵

社安金如何避免被課稅 這個退休時間點是關鍵
不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷

不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷
塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡

塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡
中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕

中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕
坎伯：美軍將穿越台海、美台將推進貿易談判

坎伯：美軍將穿越台海、美台將推進貿易談判