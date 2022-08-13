我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普佛州住處搜索令解封 揭露他涉違反「間諜法」遭查

槍殺北加華裔Uber司機 2嫌落網 被控謀殺重罪

英特爾補貼多 仍難撼台積

記者黃力／台北報導
英特爾可望獲大額補貼，將力爭改變晶圓代工競爭版圖。（路透）
英特爾可望獲大額補貼，將力爭改變晶圓代工競爭版圖。（路透）

美國晶片法案通過，英特爾將拿下最多份額，是否將因此改變晶圓代工競爭版圖，大和資本證券發布報告表示，美系半導體廠將是主要受惠對象，英特爾仍在計畫起頭階段，但業務執行能力、技術、客戶關係仍是關鍵，短期仍難追趕上台積電，看好台積電龍頭地位不變。

美國通過美國晶片法案資助晶片廠在美國建立產能、研發，其中有390億美元將用來補助晶圓代工廠擴廠，110億美元將挹注至研發先進製程，20億美元用在美國國防計畫。

在390億美元的晶片廠擴產預算中，大和初估預期英特爾將會占有32%或約120億美元，美光占31%，德州儀器占14%，三星占13%，台積電約占10%，美系的3家半導體廠將是主要受惠對象。

換言之，台積電在美國亞利桑那州投入120億元美元的投資中，有1/3（約40億美元）將由美國補助，有助緩解台積電在美設廠面臨的成本壓力，使該廠毛利率拉近平均值，但須留意的是，除非美國持續補助，否則補助的效應有限，成本壓力在中長期而言仍是挑戰。

目前研判台積電將嚴控美國廠運營，以降低其對整體公司獲利的影響，預期美國廠產出有限，在2024年時僅會占公司產出的3%。

大和分析，英特爾於本次補助法案中可望獲取最多金額，有助英特爾在晶圓代工領域積極發展，但台積電在業務執行能力、技術、客戶關係3要素表現最佳；儘管本次法案有助美國提升其在晶圓代工的市占率，仍難使美國將晶圓代工市占拉回至1990年代時的水準，且該法案也不會明顯改變目前各晶圓代工廠的競爭版圖。

台積電由於掌握智慧型手機時代，市占率在2014年起與英特爾黃金交叉，後在2018年時於7奈米技術上有所突破，一舉超越英特爾成為晶圓代工龍頭，從技術商轉層面而言，台積電目前領先英特爾1至2個世代。

台積電 晶片 智慧型手機

上一則

高盛估油價年底前反彈 布蘭特原油最高每桶130美元

下一則

英國通膨飆 上季GDP萎縮

延伸閱讀

台積電18吋晶圓為何喊卡？蔣尚義：怕被英特爾三星排擠

台積電18吋晶圓為何喊卡？蔣尚義：怕被英特爾三星排擠
晶片龍頭英特爾罕見虧損 全球PC產業恐慌

晶片龍頭英特爾罕見虧損 全球PC產業恐慌
英特爾晶片遲到 台積3奈米擴產恐踩煞車

英特爾晶片遲到 台積3奈米擴產恐踩煞車
路透：英特爾在義大利建廠 初期投資額50億美元

路透：英特爾在義大利建廠 初期投資額50億美元

熱門新聞

最新數據顯示，7月全美待售房屋供應量以創紀錄速度成長，這是高房貸成本引發美國房市降溫的最新跡象。路透

美待售房屋數量 直線飆升

2022-08-09 15:23
省吃儉用未必就存得了錢，學會巴菲特傳授的三招存錢術，或許是好的開始。。（美聯社）

想聰明存錢？學巴菲特「這三招」 可免犯理財大錯

2022-08-06 08:59
「美國經濟衰退了嗎」成為熱門話題。圖為紐約流動餐車。(美聯社)

不管衰退來了沒 美國經濟都面臨難解習題

2022-08-07 09:33
能源、食物等物價高漲，使荷蘭7月通膨率飆上歷史新高水準，通膨勁揚已成為全球普遍的現象。 (歐新社 )

未來最大的經濟威脅是什麼？克魯曼等專家這麼說

2022-08-05 10:41
在美中概股掀集體退市潮。(美聯社)

不跟美國玩？多家國企中概股主動宣布自紐交所退市

2022-08-12 11:26
李揆晟卸任凱雷集團執行長職位。（取自網路）

他狠要求3億元薪酬被已讀不回 凱雷CEO辭職原因曝光

2022-08-09 20:12

超人氣

更多 >
社安金如何避免被課稅 這個退休時間點是關鍵

社安金如何避免被課稅 這個退休時間點是關鍵
不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷

不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷
塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡

塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡
中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕

中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕
坎伯：美軍將穿越台海、美台將推進貿易談判

坎伯：美軍將穿越台海、美台將推進貿易談判