英特爾補貼多 仍難撼台積

英特爾可望獲大額補貼，將力爭改變晶圓代工競爭版圖。（路透）

美國晶片 法案通過，英特爾將拿下最多份額，是否將因此改變晶圓代工競爭版圖，大和資本證券發布報告表示，美系半導體廠將是主要受惠對象，英特爾仍在計畫起頭階段，但業務執行能力、技術、客戶關係仍是關鍵，短期仍難追趕上台積電 ，看好台積電龍頭地位不變。

美國通過美國晶片法案資助晶片廠在美國建立產能、研發，其中有390億美元將用來補助晶圓代工廠擴廠，110億美元將挹注至研發先進製程，20億美元用在美國國防計畫。

在390億美元的晶片廠擴產預算中，大和初估預期英特爾將會占有32%或約120億美元，美光占31%，德州儀器占14%，三星占13%，台積電約占10%，美系的3家半導體廠將是主要受惠對象。

換言之，台積電在美國亞利桑那州投入120億元美元的投資中，有1/3（約40億美元）將由美國補助，有助緩解台積電在美設廠面臨的成本壓力，使該廠毛利率拉近平均值，但須留意的是，除非美國持續補助，否則補助的效應有限，成本壓力在中長期而言仍是挑戰。

目前研判台積電將嚴控美國廠運營，以降低其對整體公司獲利的影響，預期美國廠產出有限，在2024年時僅會占公司產出的3%。

大和分析，英特爾於本次補助法案中可望獲取最多金額，有助英特爾在晶圓代工領域積極發展，但台積電在業務執行能力、技術、客戶關係3要素表現最佳；儘管本次法案有助美國提升其在晶圓代工的市占率，仍難使美國將晶圓代工市占拉回至1990年代時的水準，且該法案也不會明顯改變目前各晶圓代工廠的競爭版圖。

台積電由於掌握智慧型手機 時代，市占率在2014年起與英特爾黃金交叉，後在2018年時於7奈米技術上有所突破，一舉超越英特爾成為晶圓代工龍頭，從技術商轉層面而言，台積電目前領先英特爾1至2個世代。