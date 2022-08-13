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槍殺北加華裔Uber司機 2嫌落網 被控謀殺重罪

財經簡訊

財經新聞組／整理

多家中概股宣布自美退市

包括中國人壽和石油巨頭中石化在內的幾家中國國有企業宣布將從美國股市退市；這些公司還包括中國鋁業和中石油，都分別發表聲明表示將申請將其美國存託股票(ADS)從紐約證券交易所(NYSE)退市。這4家公司將繼續在香港和中國股市掛牌上市交易。

嬌生將停售滑石粉爽身粉

嬌生宣布將在2023年停止在全球銷售以滑石粉為原料的嬰兒爽身粉。該公司兩年多前就停止在美國銷售這款產品，因它引發數千起消費者安全訴訟。嬌生表示，已決定將嬰兒爽身粉產品改以玉米澱粉為原料，新產品已開始在世界各國銷售。該公司依舊強調滑石粉不含石棉。

亞培將在愛蘭爾增聘千人

愛爾蘭國家投資機構IDA表示，美國醫療保健公司亞培實驗室計畫在該國投資4.5億元增加生產監測血糖水平的設備，並再招聘1000名員工，這是該國蓬勃發展的跨國部門今年最大的招聘公告之一。亞培是愛爾蘭最大跨國雇主之一，擁有5000名員工。

Fisker考慮明年增產SUV

電動車新創公司Fisker Inc表示正在尋求2024年在美國製造的車型選擇，並考慮2023年下半年增加其首款汽車Ocean SUV的產量。該公司還表示，2023年為美國市場生產的Ocean車型Sport和Ultra車款已經銷售一空。且為訂車客戶爭取7500元稅收抵免優惠。

7月進口物價降幅超預期

勞工部表示，美國7月進口物價降幅超過預期，主要是由於燃料和非燃料產品的成本下降。繼6月上漲0.3%後，7月進口物價下跌1.4%，較去年同期上漲8.8%。進口燃料價格下跌7.5%，石油價格下跌6.8%，進口食品成本下跌0.9%，為2020年11月以來最大單月跌幅。

分析師建議賣出Target

目標百貨(Target股價上月上漲16%，原因是油價暴跌讓華爾街對該零售商在返校季和假日購物季的獲利潛力更加樂觀。但Evercore ISI分析師梅利奇(Greg Melich)認為美國家庭仍面臨揮之不去的經濟挑戰，這種樂觀可能太多、太快。在該零售商發布財報前，建議賣出。

石油 嬌生 油價

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