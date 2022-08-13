家庭尚未拋售 底部就還未到

由於美國最新的通膨數據本周顯示出觸頂跡象，7月消費者物價指數(CPI)的環比和同比增幅均低於預期，美股 強勢反彈至3個月高點，那斯達克綜合指數更較前期低點大幅反彈20%。

由此觀之，美股算是觸底反彈了嗎？然而，美國商銀警告，美股目前還沒有出現底部。

美商銀指出，即使今年以來美股整體來看大跌，但是作為市場的「中流砥柱」，美國家庭還沒有拋售離場，這意味著尚未觸底。

美商銀表示，美股最大的持股群體是家庭，而不是對沖基金或大企業。

根據美商銀全球研究部(BofA Global Research)的數據統計，美國家庭透過股票 、散戶共同基金和ETF總共持有約38兆元的股票資產。其中，有5.9兆元是在過去2年中增加的。

過去2年，美國家庭一直在買進和持有股票，並未因大盤疲軟而拋售。

在如今美股中，美國家庭持股比重超過50%。美國商銀指出，縱觀自2000年以來的三次大型市場暴跌，美股都是在家庭出現大規模拋售後幾季內才顯示觸底。

美商銀的投資 研究團隊表示，投資人在之前7月的普遍看法是：「大家都在看空股票，那麼不妨可以考慮買入。」

不過按投資人的先後順序，最受青睞的依次是現金、信貸和股票。股票並非投資人最看好的標的。

美國商銀認為，投資人始終覺得，至少要等到美國家庭這種「股市決策者」決定賣出的時候，才是真正值得買進股票的時機。(財經新聞組)