看好通膨觸頂 股指連升四周

美股 大漲，使史坦普500指數 連續第4周上漲，因為人們寄望通膨正在觸頂。

道瓊工業平均指數上漲424.38點或1.27%至3萬3761.05點。史指上漲72.88點或1.73%至4280.15點。那斯達克綜合指數上漲267.27點或2.09%至1萬3047.19點。

史指本周上漲3.25%，為2021年11月以來最長的連周走漲。道指本周上漲2.92%，那指上漲3.08%。那指也是連續第4周上漲。

通膨報告的利多提振了股指。6月至7月的消費者物價指數(CPI)持平，絕大多數要歸功於汽油價 格下跌，從而降低了總體通膨。農產品價格出現意外下降。12日公布進口物價跌幅也超過預期。

本周走勢延續6月中旬低點以來的反彈。史指自低點上漲了16.7%，而道指上漲了13%，那指上漲了22.6%。

利多提振了投資人信心，讓某些人相信近期的漲幅不僅僅是典型的熊市反彈。

MKM Partners首席經濟學家兼市場策略師達達(Michael Darda)表示，「我們並不認為今年美股會創下新高，多半處於區間；但隨著通膨緩解和Fed放慢升息步伐，我們不會對市場走向高點感到驚訝。」

史指連續第二天升至關鍵技術水平4231點之上，這是從高峰跌至谷底的50%回撤點。從歷史上看，這是已經觸底的訊號。