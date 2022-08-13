我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普佛州住處搜索令解封 揭露他涉違反「間諜法」遭查

槍殺北加華裔Uber司機 2嫌落網 被控謀殺重罪

看好通膨觸頂 股指連升四周

財經新聞組／綜合報導

美股大漲，使史坦普500指數連續第4周上漲，因為人們寄望通膨正在觸頂。

道瓊工業平均指數上漲424.38點或1.27%至3萬3761.05點。史指上漲72.88點或1.73%至4280.15點。那斯達克綜合指數上漲267.27點或2.09%至1萬3047.19點。

史指本周上漲3.25%，為2021年11月以來最長的連周走漲。道指本周上漲2.92%，那指上漲3.08%。那指也是連續第4周上漲。

通膨報告的利多提振了股指。6月至7月的消費者物價指數(CPI)持平，絕大多數要歸功於汽油價格下跌，從而降低了總體通膨。農產品價格出現意外下降。12日公布進口物價跌幅也超過預期。

本周走勢延續6月中旬低點以來的反彈。史指自低點上漲了16.7%，而道指上漲了13%，那指上漲了22.6%。

利多提振了投資人信心，讓某些人相信近期的漲幅不僅僅是典型的熊市反彈。

MKM Partners首席經濟學家兼市場策略師達達(Michael Darda)表示，「我們並不認為今年美股會創下新高，多半處於區間；但隨著通膨緩解和Fed放慢升息步伐，我們不會對市場走向高點感到驚訝。」

史指連續第二天升至關鍵技術水平4231點之上，這是從高峰跌至谷底的50%回撤點。從歷史上看，這是已經觸底的訊號。

指數 美股 油價

上一則

高盛估油價年底前反彈 布蘭特原油最高每桶130美元

下一則

英國通膨飆 上季GDP萎縮

延伸閱讀

美通膨警報解除？克魯曼：現在還不是「結束的開始」

美通膨警報解除？克魯曼：現在還不是「結束的開始」
本周貸款利率 繼續上升

本周貸款利率 繼續上升
通膨仍勝預期 股指反彈暫歇

通膨仍勝預期 股指反彈暫歇
資金湧向科技 危機以來最快

資金湧向科技 危機以來最快

熱門新聞

最新數據顯示，7月全美待售房屋供應量以創紀錄速度成長，這是高房貸成本引發美國房市降溫的最新跡象。路透

美待售房屋數量 直線飆升

2022-08-09 15:23
省吃儉用未必就存得了錢，學會巴菲特傳授的三招存錢術，或許是好的開始。。（美聯社）

想聰明存錢？學巴菲特「這三招」 可免犯理財大錯

2022-08-06 08:59
「美國經濟衰退了嗎」成為熱門話題。圖為紐約流動餐車。(美聯社)

不管衰退來了沒 美國經濟都面臨難解習題

2022-08-07 09:33
能源、食物等物價高漲，使荷蘭7月通膨率飆上歷史新高水準，通膨勁揚已成為全球普遍的現象。 (歐新社 )

未來最大的經濟威脅是什麼？克魯曼等專家這麼說

2022-08-05 10:41
在美中概股掀集體退市潮。(美聯社)

不跟美國玩？多家國企中概股主動宣布自紐交所退市

2022-08-12 11:26
李揆晟卸任凱雷集團執行長職位。（取自網路）

他狠要求3億元薪酬被已讀不回 凱雷CEO辭職原因曝光

2022-08-09 20:12

超人氣

更多 >
社安金如何避免被課稅 這個退休時間點是關鍵

社安金如何避免被課稅 這個退休時間點是關鍵
不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷

不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷
塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡

塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡
中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕

中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕
坎伯：美軍將穿越台海、美台將推進貿易談判

坎伯：美軍將穿越台海、美台將推進貿易談判