Fed將續持鷹派升息立場

策略師表示，雖然本周數據顯示通膨可能正在放緩，但聯準會(Fed)不太可能馬上從鷹派的升息 轉向。

7月生產者物價指數 (PPI)意外環比下降0.5%，而《道瓊 》的估計為上升0.2%。按年率計算，PPI上漲9.8%，為2021年10月以來的最低水平。

而前一日公布的消費者物價指數(CPI)更令人鼓舞，7月CPI上漲8.5%，略低於《道瓊》預期的8.7%，且增速較前月放緩。

隨著CPI和PPI走軟，市場已經開始緩和對Fed升息的預期。不過，Medley Global Advisors全球宏觀策略總經理伊蒙斯(Ben Emons)表示，正面數據並不代表Fed「任務達成」。

他說，「某些CPI甚至PPI中的分項數字仍顯示物價在上揚。」「Fed的工作還沒有完成。這可能代表升息75個基點仍在討論中。」

伊蒙斯指出，「Fed基金期貨和歐元兌美元期貨的定價顯示，市場仍然更傾向於升息75個基點。我認為這是因為所有Fed理事不斷給我們的洗腦：『不要就此滿足，我們會繼續升息下去。』」

聖路易斯Fed行長布拉德(James Bullard)上周表示，Fed將繼續升息，直到有強有力的證據顯示通膨正在下降。

Crossmark Global Investments首席市場策略師費南德斯(Victoria Fernandez)表示，根據目前的數據，Fed還遠遠不會停止升息並轉向鴿派，「對我來說，沒有足夠的證據證明Fed會從現有立場做出巨大轉變。我仍然認為它們會在9月會議上考慮升息50或75個基點。」

她點名通膨中較棘手的分項數據，例如工資和租金壓力仍然很高。她說，這些分項的降幅與能源、石油和汽油成分的下降速度不同。

她補充說，9月的CPI報告將是重要關鍵，「如果再次顯示通膨已經進入平穩期或開始下降，那麼Fed可能會稍微收手。」「如果某些重點分項繼續上揚，那麼升息幅度馬上就會重回75基點。」