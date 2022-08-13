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Zantac恐致癌 藥商群起辯駁

財經新聞組／綜合報導
胃食道逆流藥品Zantac訴訟案即將開庭。（路透）
胃食道逆流藥品Zantac訴訟案即將開庭。（路透）

葛蘭素史克(GlaxoSmithKline)、賽諾菲(Sanofi)和海隆(Haleon)的股價本周都大幅下挫，市值縮水數百億元，因投資人針對胃道逆流藥物Zantac訴訟感到擔憂。

多年來，這一直是個眾所周知的問題，但投資者的擔憂在8月22日第一次開庭前，提前在本周爆發。法院攻防重頭戲將於2023年初展開。

Zantac是一種名為雷尼替丁(ranitidine)藥物的品牌名稱；雷尼替丁是一種用於緩解胃食道逆流的藥物，它最初是由葛蘭素史克在1980年代作為處方藥發明和銷售的，然後轉為OTC非處方藥。

2019年，由於擔心該藥物含有可能的致癌物質NDMA，監管機構啟動安全審查，促使製造商將其下架。2020年，美國食品藥物管理局(FDA)和歐洲藥品管理局(EMA)要求從市場上撤出所有版本的藥物。

從那時開始，美國已有2000多起案件提告，聲稱服用Zantac而吸收了NMDA。

這項訴訟特別複雜，因為有太多製藥公司參與其中，該藥專利於1997年到期，因此有許多該藥的製造商、零售商和分銷商在訴訟中被列為被告。

自1998年以來，擁有銷售這個非處方藥權利的業者包括葛蘭素史克、賽諾菲、輝瑞和勃林格殷格翰(Boehringer Ingelheim)。

上個月剛從葛蘭素史克分拆出來的消費者健康業務海隆表示，該公司毋須對這些索賠負責，但仍可能遭到牽連。

為應對本周劇烈的股價波動，葛蘭素史克、賽諾菲和海隆均發表聲明為自己辯護。

葛蘭素史克的發言人說：「絕大多數科學證據都支持這樣的結論，也就是使用雷尼替丁不會增加癌症風險。反方說法與科學不符，葛蘭素史克將大力捍衛自己並反對所有毫無根據的主張。」

賽諾菲發言人說：「沒有可靠的證據證明Zantac在現實中造成任何所謂的傷害，賽諾菲仍然對辯護充滿信心。但鑑於案件的影響性和未來訴訟的不確定性，未來任何意外情況都有可能。」

投資 股價 癌症

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