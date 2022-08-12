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美通膨警報解除？克魯曼：現在還不是結束的開始

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美通膨警報解除？克魯曼：現在還不是「結束的開始」

編譯湯淑君／綜合外電
紐約時報專欄作家克魯曼指出，美國7月「零通膨」不表示通膨麻煩告終，聯準會（Fed）仍必須持續升息，直到明確證據顯示基礎通膨降下來為止。（路透）
紐約時報專欄作家克魯曼指出，美國7月「零通膨」不表示通膨麻煩告終，聯準會（Fed）仍必須持續升息，直到明確證據顯示基礎通膨降下來為止。（路透）

美國勞工部勞動統計局（BLS）10日公布，7月消費者物價指數（CPI）與6月持平，也就是上個月「零通膨」，消費者購買物品與服務的平均價格沒比6月高，是新冠肺炎疫情觸動一波衰退以來僅見。美國通膨麻煩結束了嗎？

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼在紐約時報專欄撰文說：「這不是通膨的結束，甚至不是結束的開始，但或許是開始的結束。」

通膨緩和趨勢顯現

克魯曼說，最新數據無庸置疑。諸多跡象顯示這份CPI報告，以及接下來幾個月的報告，將呈現通膨大幅滑落的趨勢。因為不僅汽油價格跌下來，企業調查也指向通膨下滑，供應鏈問題也逐漸紓解。「零通膨」比多數觀察家預期稍低，但未低得離譜。

美國總統拜登宣告「7月零通膨」，引來許多右派人士指控他「說謊」，理由是今年7月的物價比去年7月漲了8.5%。克魯曼指出，這些人顯然搞不清楚「月增率」與「年增率」的差別。

單月零通膨不表示警報解除

不過，克魯曼認為，單月「零通膨」不表示通膨麻煩已解決了。經濟學家明白，要更清楚掌握「基礎通膨」（underlying inflation）的情況，最好把波動大的物價（通常指食物和能源）剔除。然而，目前眾多「核心」通膨指標全都顯示通膨仍高得令人無法接受，可見經濟仍過熱。

因此，克魯曼說，10日公布的CPI報告不該、也不會促使聯準會（Fed）改弦易轍，逆轉近來持續升息打通膨的路線；然而，紐約聯邦準備銀行8日公布的「消費者預期調查」，顯示「短、中、長期通膨預期都顯著下滑」，應可讓Fed稍稍寬心。

通膨預期未見脫錨

自從去年通膨開始勁揚以來，Fed官員就擔心通膨可能變得根深柢固，意思是企業和消費者可能開始相信「物價大漲變成新常態」，那將使通膨變得自我延續，屆時要把通膨壓下來就得大費周章，或許需要讓經濟景氣嚴重下沉好一段時日才辦得到。那正是1970年代發生的事，沒人願意那種夢魘重現。

好消息是，目前似乎未見到任何「通膨生根」跡象。民眾對未來通膨的預期正在走低，而不是走高；金融市場預期的通膨率也比過去一年來所見的水準低很多。

Fed仍應持續升息

儘管通膨方面終於傳來好消息，克魯曼認為，Fed當然還是必須持續提高利率，直到「見到明確證據顯示基礎通膨降下來」為止。不過，在那之前，Fed確實有一些喘息空間，升息力道可以不必那麼猛，靜觀經濟情勢如何發展。

整體而言，克魯曼認為，通膨降溫對經濟政策「影響不大」，政治意義卻很重大。

美國工資仍迅速上揚，這也是認定「基礎通膨」仍高的一個理由。但至少就此刻而言，通膨已減緩，所以勞工將會見到實質（剔除通膨）工資成長，事實上，光是7月，美國實質平均工資就攀升了0.5個百分點。

汽油價格下跌，通膨降溫，實質工資上揚，這對美國11月期中選舉有何意義？很難說。但共和黨人士對通膨的態度從幸災樂禍變成歇斯底里，可見原先寄望通膨居高不下的他們開始擔心了。

克魯曼 升息 勞工部

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