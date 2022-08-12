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美PPI下滑 通膨降溫亮燈

編譯陳律安、易起宇／綜合報導
美國7月生產者物價指數（PPI）與6月相比下滑0.5%。（路透）
美國7月生產者物價指數（PPI）與6月相比下滑0.5%。（路透）

美國7月生產者物價指數（PPI）與6月相比下滑0.5%，為從新冠疫情爆發初期至今首見，原因是能源價格大跌，遏止通膨氣焰，成為美國通膨降溫的最新跡象，可能減弱聯準會（Fed）積極升息壓力。

美國勞工部11日公布，上月PPI月比下滑0.5%，為該指數自2020年4月以來首度月比不升反降，也低於經濟學家預估的增加0.2%；年比增幅降至9.8%，寫2021年10月來最小增幅，比起3月創紀錄的增幅11.6%，更是明顯趨緩。

PPI下滑的主因，為躉售能源價格大跌9%，促使最終產品價格跌落1.8%，而服務相關指數則上揚0.1%。不計糧食、能源、及貿易服務的核心PPI月增0.2%，也低於市場預期的增加0.4%。

美國10日公布的7月消費者物價指數（CPI）為年增8.5%，同樣顯示通膨趨緩，原因也是能源價格下跌。美國汽油價格在入夏時漲破每加侖5美元，現已跌至每加侖不到4美元。

Fed官員正密切關注通膨數據，以釐清通膨飆升這一年多來的經濟情勢。本周所公布的美國CPI和PPI均顯示通膨降溫，可能促使Fed減弱鷹派立場。Fed在6月、7月的政策會議上接連升息3碼，市場目前預估Fed 9月將升息2碼。

另外，美國上周初領失業救濟金人數連升第二周，且逼近去年11月來高點，顯示勞動市場緊俏程度正持續緩和。

美國勞工部同日公布，6日為止上周初領失業救濟金人數為26.2萬人，比前一周增加1.4萬人，雖然低於彭博訪調經濟學家預期中位數的26.5萬人。7月30日止一周內的連續申請失業救濟金人數則增加至143萬人。

隨著愈來愈多公司因經濟不確定性而宣布裁員和暫停招募，尤其是科技業，申請失業救濟金人數已在上升。雖然美國聯準會升息可能導致勞工需求下滑，但在目前普遍缺工的情況下，大部分雇主仍嘗試維持現有人力。

勞工部 指數 升息

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