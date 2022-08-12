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Fed官員：9月不排除升3碼

編譯季晶晶、洪啟原／綜合報導

美國通膨漲勢明顯趨緩，但三位聯準會（Fed）官員仍認為，目前就宣告戰勝通膨還言之過早，Fed今、明兩年的升息路徑不會動搖。鴿派的明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里希望年底利率能達3.9%，芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯認為通膨仍「高到令人無法接受」，舊金山聯準銀行總裁戴利基本預期9月升息2碼，但無法排除升3碼。

戴利10日接受英國金融時報訪問時警告，儘管美國消費者物價壓力有所減輕，央行抗通膨的努力要宣布勝利，為時尚早。她不排除Fed在9月下次政策會議上，連續第三次升息3碼。

戴利說：「與上月相比的數據有好消息，消費者和企業正獲得一些緩解，但通膨率仍然太高，與我們物價穩定的目標相距太遠。」當日公布的美國CPI報告顯示，6月到7月之間物價沒增加，且與去年同月相比的增速放緩。

儘管如此，剔除能源和食品價格後的「核心」物價仍在攀高。戴利說，服務業的通膨幾乎沒有放緩的跡象，「這就是為什麼通膨下降，我們卻不想宣布獲勝。我們還沒有畢其功」。

她維持年底利率應略低於3.5%的看法，但也警告毋須過於激進致抑制需求。她說，「有很多工作要做，但不想不加思索地做出反應，以致於破壞了勞動市場。如果我們推倒了經濟，人們失去工作，那麼我們並沒有真正讓他們過得好」。

新冠疫情爆發前最鴿派的Fed官員、明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里同日出席美國智庫阿斯本研究所舉辦的活動時表示，他希望年底前將基準利率調升至3.9%，並在2023年進一步調高至4.4%，「在6月發布的點狀圖中，我建議今年底前將聯邦資金利率提高到3.9％，明年底前則調升至4.4％，至今還沒有什麼事能讓我改變心意。」

芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯在另一場活動則說，他樂見最新的CPI數據，但認為通膨仍「高得令人無法接受」。

利率 升息 芝加哥

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