房市降溫 花旗降評勞氏

由於擔心房市快速降溫將打擊家居裝修零售商的需求，花旗分析師將勞氏(Lowe's)的股票評級由買入調降至中性，目標價205元。花旗對勞氏競爭對手家得寶(Home Depot)維持買入評級，認為短期內對房屋承包裝修商的銷售將保持強勁。與家得寶相較，勞氏的承包商業務影響力較小。

眼鏡商Warby Parker降財測

即使第2財季每股虧損小於預期，且銷售額符合分析師預期，平價眼鏡製造商Warby Parker調降今年財測。截至6月30日當季虧損從一年前的1880萬元或每股35分擴大至3220萬元或每股28分。不計項目，每股虧損1分。銷售額從一年前1.316億元增至1.496億元。

旅遊反彈 飛機租賃商營收佳

全球最大飛機租賃商AerCap表示，航空旅遊全面強勁反彈，提振第2季營收，預測飛機製造商的供應鏈問題將支持未來幾年的租賃需求。上季租賃收入受到俄羅斯沒收飛機的負面影響，但乘客需求的回升導致整體現金回收水平更高，機隊利用率更高。

7月PPI下跌0.5% 2年來首見

勞工統計局表示，由於能源價格暴跌減緩了通膨步伐，7月批發物價出現2年來首次下跌。7月衡量最終需求產品價格的生產者物價指數(PPI)較6月下降0.5%，為2020年4月疫情爆發以來首次環比下降。經濟學者之前預計成長0.2%。按年計算，PPI上漲9.8%，為2021年10月來最低水平。

USPS調漲假期包裹費用

美國郵政 局(USPS)通知今年假期旺季將臨時漲價，以支付額外的處理費用。USPS表示，調價已獲理事會批准，正等待郵政監管委員會的審查。價格上漲將自10月2日生效，持續到2023年1月22日。漲幅取決於包裹的重量和遞送距離。商業優先郵件包裹將上漲75分，重型長途遞送可能上漲6.5元。

上周首申失業金 26.2萬人

勞工部 統計，截至8月6日當周初領失業金人數為26.2萬人，略低於預期的26.3萬人；前值由26萬下修至24.8萬；4周移動平均值25.2萬人。有一周時間落差的持續申領失業金人數為142.8萬人，較上周修正後的142萬人增加8000人，高於市場預期的140.7萬人；4周移動平均值139.9萬人。