惠譽：晶片商景氣反覆波動

惠譽評級表示，在地緣政治不穩定以及貨幣政策干預的情況下，全球半導體製造商面臨供應鏈 重新配置，收入和現金流波動將隨之加劇。

由於數據中心的穩固需求和汽車晶片 的嚴重短缺，更多非消費性市場的晶片製造商將在2023年持續面臨供應緊張。然而，消費性電子、PC和智慧手機的銷售疲軟，正對消費市場晶片製造商造成壓力，導致其資本支出減少。

惠譽評級指出，相較於過去幾十年享有的不斷成長路徑，歐美半導體製造業區域化的過程一開始將會降低生產效率；預計這種轉型將導致短期內收入和現金流波動持續反覆。

從近期來看，晶片製造商有可能在經濟衰退時對產能進行過度投資 ，全球經濟成長放緩和產能增加可能有利於2023年的半導體供需環境，並使產能過剩持續至2024-2025年。

晶片製造商將可靈活地減少資本支出，以配合低於預期的需求；但若遇到經濟復甦，可能會出現供應短缺的風險，因為工廠需要大量的前置作業時間籌備生產。

最近半導體銷售出現異常嚴重的需求過剩，這是因為疫情後的重新開放、消費復甦，加上供應鏈受限，導致庫存耗盡；並且對供應的擔憂進一步刺激了製造商加強防禦性庫存的需求。作為回應，晶片製造商正根據長期資本支出戰略計劃進行積極投資以增加產能。

惠譽評級表示，從正面來看，如5G和人工智慧等的技術革新，加上不斷增加的晶片需求推動，半導體產業仍可望實現長期的中個位數平均成長，這將支持晶片製造商的收入增幅和長期信貸狀況，並應可限制與庫存修正有關的傳統周期性衰退的程度和持續時間。（財經新聞組）