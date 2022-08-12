庫存低 全美房價上季創高

全國房地產 商協會(National Association of Realtors, NAR) 11日公布最新報告，全美幾乎所有地區第二季房價 繼續上漲；房貸利率 上調導致火熱買氣開始降溫，但待售屋數量異常的少，市場仍供不應求。

報告顯示，NAR追蹤的全美185個都會區中，184區第二季房價中間值較去年同期高，唯一的例外是新澤西州首府翠登市(Trenton)，中間價微幅下跌0.7%。

全美各地房價不僅幾乎全面上揚，而且多半出現二位數漲幅。185都會區中，八成地區中間房價漲幅超過10%，二位數漲幅所佔比例超過第一季的70%。

近幾個月，由於待售屋存量始終居歷史低位，房價頻創新高。第二季，一家庭成屋房價中間值較去年同期上漲14.2%、達41萬3500元，創新高。

過去兩年來，房地產市場潛在賣方因不想在瘋狂市況下買屋而不願掛牌售屋，新屋開工也因供應鍊問題及勞工短缺而減緩，導致待售屋數量偏低。

房價續漲，但某些地區漲幅已趨緩，房地產經濟學家普遍預期，全美房價成長力道年底前將明顯減緩。

專家指出，房貸利率上揚讓每月還款金額增加數百美元，將迫使潛在買主退出市場、連帶拖累房屋銷售。

NAR首席經濟學家雲恩(Lawrence Yun)說，房價漲幅超過薪資增幅，中低收入者所面對的差距更大。

根據房貸金融業者房地美(Freddie Mae)，本周30年固定利率房貸的利率為5.22%，低於6月創下的歷史最高紀錄5.81%，但高於跌破5%的上周，更遠高於去年同期的2.87%；備受重新貸款族群青睞的15年固定房貸利率也由4.26%上揚至4.59%。

就在聯準會一口氣升息0.75%幾天後，30年固定房貸利率上周卻創4個月首例跌破5%。為遏制通膨，聯準會不到兩個月內二度如此積極大幅升息。