沃爾瑪老主顧 流向折扣店

許多消費者不想開車去沃爾瑪，改至附近的折扣店購物。（路透）

當汽油價 格在每加侖5元時，沃爾瑪 面臨著一場艱苦的戰鬥，以挽回改至附近折扣店消費的購物者。

客流數據顯示，即使過去一個月汽油價格下跌近20%，但看不出購物者有重回美國最大零售商的跡象。

通貨膨脹仍處於40年來最高水平，侵蝕了許多人大部分雜貨預算 ，尤其是沃爾瑪原有的大批忠實顧客。

根據定位分析公司Placer.ai的數據，從6月1日到7月25日，沃爾瑪在美國的3573家超級購物賣場及其370家折扣店的客流量平均下降2.7%。

與此同時，德國折扣雜貨商Aldi Süd擁有的Aldi客流量增加了11.5%；Dollar General的購物者增加了4.1%。

當沃爾瑪在8月16日公布第2季財報時，如何扭轉客流量流失的問題可能會成為分析師關注的焦點。但這可能並不容易，也不便宜。

戰略資源集團總經理佛立金格(Burt Flickinger)表示，沃爾瑪需要在當地廣告上投入更多資金，以吸引人們重回商店。

他說，減少地方報紙廣告已成沃爾瑪的「致命弱點」。如果希望客戶回頭，沃爾瑪必須在凸顯促銷和回饋的「高價值廣告」上支出更多。

根據消費者洞察公司Numerator的數據，沃爾瑪購物者的家庭收入中位數為7.3萬美元。

根據能源信息署(EIA)的數據，6月汽油價格飆升至每加侖5.006元，高於一年前的3.161元。經濟學者表示，偏高的汽油價格讓傳統低收入美國人的每月支出預算減少數百元。

根據GlobalData的數據，7月汽油支出占典型美國家庭收入的5.57%，為稅後5412元；高於2019年12月的2.79%。較貧困的家庭通常將大部分收入花在汽油和必需品上。

Prosper Insights & Analytics每月消費者調查顯示，沃爾瑪作為雜貨購買首選的比率從6月的27.4%降至7月的25.5%。