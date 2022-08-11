我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超過440次拒答 紐約州檢取證 川普狂引「不自證己罪」

柏克萊加大今年新生3年來最少 僅1萬4600人

通膨降 克魯曼：Fed轉鴿時候未到

編譯湯淑君／綜合報導

美國通膨終於開始趨緩， 7月消費者物價指數（CPI）年增幅從6月的9.1%高峰降到8.5%，剔除食物與能源價格的核心CPI年增率則持穩於5.9%，為通膨觸頂提供明證。

但諾貝爾經濟學獎得主克魯曼表示，通膨迅速下滑，並不足以構成聯準會（Fed）貨幣政策立場迅速「轉鴿」的條件。

克魯曼在數日前發表的紐約時報專欄文章中，就料到官方公布的CPI增幅將大幅縮小，反映近來汽油和食物價格雙雙回跌。通膨趨緩當然是大好消息，但他建議Fed決策官員「應保持鎮定，繼續向前行」。

克魯曼指出，在新冠肺炎疫情時代，如何定義「核心」通膨難度變高，因為從二手車售價到運費都狂漲、加劇了通膨率波動，只是剔除食物和能源似乎顯得不足。但現在，各種基礎通膨指標，從傳統的核心通膨指標，到凡是大幅變動的物價及勞動成本都予以剔除的指標，都指向基礎通膨仍高得令人難以接受。

那麼，通膨為何降下來？克魯曼指出，拜登政府的政策，包括釋出戰略儲油、敦促加油站牌價反映汽油批發價下滑、努力疏通供應鏈瓶頸等，或許有幫助。最主要原因可能是全球經濟減緩：經濟衰退可能尚未降臨美國，但或許已襲擊歐洲了，而中國大陸「清零」防疫封控政策對經濟的影響仍餘波盪漾，諸如此類。

通膨降下來，對美國貨幣政策有何影響？克魯曼認為，影響輕微。Fed的策略是藉由提高利率讓經濟降溫，來壓低基礎通膨。他相信這個策略終會奏效，只是「短期通膨傳來好消息」，「並不是策略已奏效的證據」。通常屬於「鴿派」陣營的克魯曼也必須說：這不足以構成Fed「轉鴿」、轉向寬鬆貨幣的條件。

克魯曼預期，Fed抑制通膨的努力，或許會在未來數月把基礎通膨壓下來。

克魯曼 貨幣 拜登

上一則

美塞港亂象緩解 露曙光

下一則

台積電18吋晶圓為何喊卡？蔣尚義：怕被英特爾三星排擠

延伸閱讀

拜登一家飛南卡度假 2歲金髮小孫子超可愛

拜登一家飛南卡度假 2歲金髮小孫子超可愛
台海局勢緊張 路透：拜登政府重新思考調整關稅問題

台海局勢緊張 路透：拜登政府重新思考調整關稅問題
美批准瑞典芬蘭入會案 拜登：將使北約更強大

美批准瑞典芬蘭入會案 拜登：將使北約更強大
30名FBI幹員這樣搜查海湖莊園…川普兒子咬定拜登知情

30名FBI幹員這樣搜查海湖莊園…川普兒子咬定拜登知情

熱門新聞

最新數據顯示，7月全美待售房屋供應量以創紀錄速度成長，這是高房貸成本引發美國房市降溫的最新跡象。路透

美待售房屋數量 直線飆升

2022-08-09 15:23
省吃儉用未必就存得了錢，學會巴菲特傳授的三招存錢術，或許是好的開始。。（美聯社）

想聰明存錢？學巴菲特「這三招」 可免犯理財大錯

2022-08-06 08:59
能源、食物等物價高漲，使荷蘭7月通膨率飆上歷史新高水準，通膨勁揚已成為全球普遍的現象。 (歐新社 )

未來最大的經濟威脅是什麼？克魯曼等專家這麼說

2022-08-05 10:41
「美國經濟衰退了嗎」成為熱門話題。圖為紐約流動餐車。(美聯社)

不管衰退來了沒 美國經濟都面臨難解習題

2022-08-07 09:33
李揆晟卸任凱雷集團執行長職位。（取自網路）

他狠要求3億元薪酬被已讀不回 凱雷CEO辭職原因曝光

2022-08-09 20:12
下周公布的通膨數據，可能進一步讓市場以為Fed轉鴿的期望破滅。（歐新社）

美股下周能否繼續上漲？命運取決於「通膨數據」

2022-08-06 08:44

超人氣

更多 >
一元店這10項商品 花再少錢都不值得

一元店這10項商品 花再少錢都不值得
腦癌華女全家陷絕境「數度想輕生」 一篇報導絕處逢生

腦癌華女全家陷絕境「數度想輕生」 一篇報導絕處逢生
曼哈頓堵車費細節出爐：最低9元 最高要收23元

曼哈頓堵車費細節出爐：最低9元 最高要收23元
台海局勢緊張 路透：拜登政府重新思考調整關稅問題

台海局勢緊張 路透：拜登政府重新思考調整關稅問題
義大利人不吃 達美樂退出披薩發源地

義大利人不吃 達美樂退出披薩發源地