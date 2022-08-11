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美塞港亂象緩解 露曙光

編譯陳律安／綜合報導
美國運輸部10日表示，已開始推動一項讓業者分享供應鏈資料的前導計畫。（路透）
美國運輸部10日表示，已開始推動一項讓業者分享供應鏈資料的前導計畫。（路透）

美國運輸部10日表示，已開始推動一項讓業者分享供應鏈資料的前導計畫，且參加這項計畫的業者已增加一倍，為緩解美國的塞港亂象帶來曙光。

運輸部在3月宣布這項計畫，即聯合卡車運輸業者、航運商、批發商、零售商及港口業者開發一項數位工具，以讓業者取得特定節點和區域的供應鏈資訊。

這項名為貨物物流優化作業（FLOW）的計畫，起初有18家業者參與，包括聯邦快遞（FedEx）、優比速（UPS）、羅賓遜全球物流（C.H. Robinson）、和零售業者Albertson、目標百貨，以及長灘港和洛杉磯港的業者，還有達飛海運和地中海航運公司。

運輸部長布塔朱吉表示，這項首創計畫允許業者分享資訊，從而加快貨運速度並降低相關成本。這項計畫目前已擴大至36家業者參與，包括DHL、馬士基、三星等。運輸部10日正召開會談，與相關業者探討初步的資料分享計畫，並將扮演起供應鏈數據獨立管理員的角色。

北美三星電子公司執行長KS Choi說，業者分享資訊以確保貨物即時送達，是一項正在進行中的作業，但尚未完成，需要供應鏈中的各家業者通力合作，才能解決供應鏈問題。

全美零售協會（NRF）8日說，年底前美國各大港口的貨物進口料將大幅延遲，但今年的貨物淨進口量仍可望超越去年。該協會表示，降低貨運量有助於緩解部分港口的塞港情形，但其他業者仍觀察到貨物滯留，全球供應鏈所面臨的挑戰仍遠未結束。

此外，中國大陸解放軍所發動的台海軍演，也是全球供應鏈的另一隱憂。

目前已有幾項數據顯示全球供應鏈的亂象正在緩解。根據國際貨運業者Freightos的數據，40呎標準櫃的貨運成本，已比去年秋季的高點降低約45%。洛杉磯港儘管歷經了一世紀以來最繁忙的6月，但從年初以來排隊等候進港的船隻已減少75%。供應鏈業者Flex Port也說，貨物空運所花費的時間也縮減。

紐約聯邦準備銀行的全球供應鏈壓力指數，在7月也比峰值大幅降低57%。

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