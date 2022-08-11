財經簡訊

福特調漲Lightning皮卡售價

福特汽車宣布，由於「材料成本顯著上揚和其他因素」，將提高其電動F-150 Lightning皮卡的起價。漲幅在6000元至8500元間，視車型而定，但不影響已訂購車輛並等待交車的客戶。2023年份F-150 Lightning的起價現在從4.7萬元到9.7萬元不等，而2022年款的起價約為4萬元到9.2萬元。

房貸利率 震盪 再融資大增

房貸利率上周再次走高，但每日波動較大。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)經季節調整後指數，房貸需求出現分化，再融資增加，但購屋請減少。符合資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從5.43%升至5.47%；但每日變化十分劇烈。從上漲45個基點至下跌41基點，之後再漲36基點。

溫蒂上季同店銷售額未達標

溫蒂漢堡(Wendy's Co)第2季財報美國同店銷售額低於華爾街的預期，因為面對日常必需品價格上漲，美國人減少在速食店的消費。根據Refinitiv數據，第2季美國同店銷售額成長2.3%，低於預期的2.78%。獲利4820萬元或每股22分；經調整後每股獲利24分，超過預期。

Sweengreen業績差 後勢佳

Sweetgreen第2季業績不佳並調降財測，但Cowen分析師查爾斯(Andrew Charles)及其團隊認為，對Sweetgreen的多頭論點可能需要一些時間才能發揮作用，因為該股可能在短期內陷入低潮，直到餐廳營運商取得更多進展為止。他認為該公司2023年能夠損益平衡並獲利。

特斯拉 Semi電動卡車將出貨

馬斯克宣布，續航力達500英里的特斯拉Semi電動卡車將於今年開始出貨。特斯拉在2017年發表Semi，並宣布將自2019年開始生產。但時間表一直被延後很多次。2020年夏天，馬斯克表示Semi即將進入量產。百事公司很可能成為首批顧客，它在2017年發表時就訂購了100輛。

Nikola CEO 年底退休

Nikola CEO羅素(Mark Russell)將於今年年底退休。遺缺將由德國汽車製造商歐寶前CEO洛舍勒(Michael Lohscheller)接替，後者於2月剛加入Nikola。目前領導Nikola卡車製造業務的洛舍勒將成為該部門總裁並立即加入董事會。