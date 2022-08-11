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資金湧向科技 危機以來最快

財經新聞組／綜合報導

美國商銀量化策略師霍爾(Jill Carey Hall)在報告中指出，該行客戶上周買入科技股的資金達到30億元，創下2008年金融危機來的最快速度，淨流入股票的資金達18億元。

無論機構客戶還是散戶都在買進，不過主要還是由機構客戶主導。散戶已連續第6周淨買入美股。其中，大部分資金傾向於流入ETF以外的個股。

自6月17跌至歷史低點後，美股就開始強勁反彈，科技股漲幅遙遙領先，那斯達克綜合指數大漲18%，而史坦普500指數上漲13%。

然而，近期華爾街大行頻頻示警，美股反彈趨勢面臨風險。大摩直言美股這輪反彈「最精彩的部分」已經結束；花旗則聲稱全球賣方分析師看漲程度達到「危險高峰」。

霍爾指出，科技巨頭紛紛調降業績財測也可能是拖累科技股走低的原因，投資人面臨較大風險，科技巨頭10年長期牛市的情景難以再現。

他補充說，雖然第2季大多數科技公司的業績超出預期，但可能不會像投資人預期的那樣穩固，那指企業的業績修正落後於史指。

輝達(Nvidia)發出獲利預警並表示，由於遊戲產業持續疲軟，上季營收大幅不及市場預期，僅為81億元，環比下降19%，科技業疲軟加劇。自8日發布獲利預警之後，輝達的股價已跌逾10%。

美光科技9日追進輝達的腳步，調降第4季業績財測。美光表示，個人電腦(PC)和智慧手機的銷售放緩，導致晶片需求疲軟。美光9日大跌5%，拖累那指收跌1.15%。

隨著科技業獲利不斷攀升，近幾周湧入該類股的投資人預期業績還能繼續上揚。但當兩個領頭羊都開始降低期望，整體情況就很難樂觀了。（財經新聞組）

美股 投資 指數

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