通膨增速趨緩 道指漲535點

在關鍵的通膨數據顯示物價上漲放緩優於預期後，美股大幅上漲。

道瓊 工業平均指數 上漲535.1點或1.63%至3萬3309.51點。史坦普500指數上漲87.77點或2.13%至4210.24點，為5月初以來最高水平。那斯達克綜合指數上漲360.88點或2.89%至1萬2854.8點，為4月底以來的最佳收盤價。

7月整體消費者物價指數(CPI)同比上漲8.5%，與6月持平。接受《道瓊》調查的經濟學者預計分別成長8.7%和0.2%。

剔除波動的食品和能源價格的核心CPI也出現低於預期的成長。

Fed將在9月會議之前再次評估最新的CPI以及其他關鍵經濟數據，屆時預計將再次升息。

主要科技股跑贏大盤，臉書母公司Meta上漲5.82%，Netflix上漲6.16%。Salesforce是道指表現最好的個股之一，上漲3.5%。

迪士尼盤後飆升逾5%，該公司公布的獲利超出華爾街預期，主題公園的支出強勁。此外，本季Disney +的總訂閱人數增至1.521億，高於預期的1.47億。

該公司還宣布將提高無廣告版Disney+的訂閱價，同時將其新的廣告版套餐設定為每月7.99元。

Cboe波動率指數保持在20以下。這將是90天以來首次收於該水平下方。