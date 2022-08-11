谷歌促蘋果 支持RCS通訊規格

開發Android 系統的谷歌(Google)正施壓蘋果 採用下一代簡訊標準RCS。

谷歌認為，如果蘋果支持RCS將有助於防止iPhone 用戶與Android用戶互發簡訊時出現的一些問題。目前，圖像和影音無法非常清晰地顯示，而且，文字無法經由Wi-Fi發送。

谷歌表示，它並不預期蘋果會將iMessage帶入Android，但希望蘋果支持RCS，這是由一組電信商和其他科技公司開發，企圖改進幾十年來已經存在的SMS和MMS系統。

谷歌高管曾暗示蘋果不想支持RCS，因為它堅守自有的iMessage系統，將iPhone用戶鎖定在蘋果生態系統中。

谷歌平台整合行銷全球副總裁羅夫頓(Adrienne Lofton)表示：「我們希望Android用戶不必再承擔破壞聊天的責任。」「該負責任的是蘋果。」

根據StatCounter的數據，幾乎所有智慧手機都執行Android或蘋果的iOS，而蘋果iPhone擁有超過55%的美國市場。

谷歌希望蘋果支持RCS標準或規格，允許電信商或手機製造商等許多不同的公司開發可以發送和接收RCS訊息的應用程式。許多Android手機已經預設支持RCS的簡訊軟體。

簡訊服務已成為科技巨頭的關鍵戰場，因為如果用戶的聯絡人都使用相同的服務，那麼用戶就會被「綁住」，不太可能再切換到另一個平台或軟體。

蘋果的iMessage與其他通訊軟體略有不同，因為它是iPhone上的預設軟體。

蘋果檢測iPhone何時向另一台iPhone發送簡訊，不是透過SMS系統，而是採用蘋果自家專有iMessage網絡。用戶將發送的簡訊稱為「藍色泡泡」，以有別於Android用戶在SMS上看到的綠色。

iMessage聊天功能比iPhone上的SMS聊天提供更好的用戶體驗。蘋果的許多功能，例如對單則簡訊以表情符號回應，這幾乎無法在SMS中使用。