串流訂戶增 迪士尼財報佳

Disney+訂戶繼續成長，串流市場並未飽和。（路透）

由Disney +訂戶成長情形來看，有關全球串流媒體市場接近飽和的傳言可證明並非真實。

迪士尼 財報顯示，第3財季Disney+的訂閱總數達1.521億，高於分析師預測的1.47億。此外，Hulu擁有4620萬用戶，而ESPN+擁有2280萬用戶。

最近幾周串流媒體一直處於動盪狀態，因為Netflix披露了訂閱人數再次下降，而華納兄弟(Warner Bros. Discovery)宣布內容策略轉變。雖然Netflix預計用戶成長將反彈，但不確定性讓分析師和投資人想知道整體行業的未來會怎樣。

迪士尼公司也同步公布一項全新的價格選擇，推出廣告版Disney+，以擴大推動其串流媒體業務獲利。

在第3財季，Disney+、Hulu和ESPN+合計虧損11億元，反映出服務內容成本的上升。由於越來越多客戶選擇更便宜的服務，迪士尼本季在美國和加拿大的Disney+每位用戶平均收入也下降5%。

從12月8日起，在美國附帶廣告的Disney+訂價為每月7.99元，相當於目前不帶廣告的Disney+的價格；而無廣告版Disney+的訂閱價格將上漲38%至10.99元，即每月上漲3元。

受惠於國內主題公園支出的增加，迪士尼的營收 和獲利也都優於預期。

第3財季財報每股獲利1.09元，而Refinitiv對分析師的調查預期為96分；營收215億元，高於Refinitiv預期的209.6億元。

迪士尼樂園、體驗和產品部門在當季營收成長了72%，達到74億元，高於去年同期的43億元。該公司表示，參與人數、入住過夜數和遊輪航行人數都有所增加。

它還宣稱其全新的Genie+和Lightning Lane有助提高上季的人均門票收入。導入這些新的數位功能是為了加強遊客體驗，不必為熱門景點大排長龍。

該公司表示，與去年同期相比，最近一季國內公園的人均支出成長了10%，較2019財年高出超過40%。第3財季國內酒店入住率為90%。