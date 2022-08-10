成本飆升 Spirit第2季虧損

Spirit Airlines第2季虧損，強勁的旅遊需求和更高的票價仍然不足以克服飆升的成本。截至6月30日當季淨虧損5240萬元。營收 較2019年疫情 前成長近35%，達到近13.7億元。同期費用飆升逾66%；燃料費用增加1倍多。乘客支付的票價費用更高，每位乘客的收入較2019年增逾24%，達140.61元。

德文能源18億收購Validus

頁岩油生產商德文能源(Devon Energy)將以18億元現金收購Eagle Ford盆地營運商Validus Energy。對沖基金Elliott Management去年投資Validus，助其以8.8億元自Ovintiv Inc手中購得德州Eagle Ford資產。收購Validus將使德文能源擴大4.2萬英畝的盆地租賃權淨土地。該交易預計在第3季末完成。

NFIB小企信心8個月首升

全國獨立企業聯合會(NFIB)調查，隨著燃料價格回落和職位空缺變得略微容易填補，美國小企業信心在7月小幅上升，但通膨擔憂加劇。NFIB小企業樂觀指數在7月上漲0.4點至89.9，為去年12月以來的首次單月上漲。即使如此，仍遠低於48年平均水平98。

勞動生產率年降幅新高

勞工部表示，第2季勞動生產率大幅下降，年降幅創歷史新高。衡量每名工人每小時產出的非農生產率在今年第1季下降7.4%之後，第2季下滑4.6%，低於經濟學者預計的下降4.7%。但較一年前下降2.5%。第2季工時增加2.6%。單位勞動力成本成長10.8%。

挪威郵輪 入住率明年回復

挪威郵輪公司第2季業績差於預期，並預測要到明年同期入住率才會恢復到疫情前水平。上季入住率為65%，而2019年為107.3%。挪威郵輪還將問題歸咎於勞動力和燃料成本增加，導致營運總費用增加4倍達10.7億元。調整後虧損為1.845億元或每股1.14元，高於預期的86分。

Workhorse降營收交車目標

Workhorse Group調降2022年的營收和交車目標，聲稱由於持續的供應鏈問題，它可能無法按計畫如期完成電動商用車的交車。它現在預計今年將交車150至250輛，產生1500萬至2500萬元的營收。該公司5月曾表示，預計今年將交車「至少250輛」，產生「至少2500萬元」的營收。