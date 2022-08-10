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華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

專家：絕不可追逐當前升勢

財經新聞組／綜合報導

瑞士資產管理公司Prime Partners投資長薩瓦里(Francois Savary)表示，由於當前經濟不確定性高，投資人應避免追逐近期走升的股市和債券

他表示，當前投資周期十分特殊，例如疫情再起和烏克蘭戰爭，很難獲得清晰的經濟能見度。

他指出：「因債市走強而支撐7月股市創下行情的關鍵因素，在某程度上已經消失了。」

此外，雖然到目前為止第2季財報季表現強勁，但一個迫在眉睫的關鍵問題是分析師對第3季獲利預測的修改幅度。薩瓦里說，「因此，我們認為能夠支持股市進一步上漲的兩個因素並不明顯。」

他表示，投資人「絕對不可」追逐7月中旬以來的反彈行情。史坦普500指數目前較7月低點上漲近13%，9日收於4122點，但自年初以來仍呈下跌。

在債券方面，薩瓦里說，「我們都知道想在債市賺錢非常困難。因此我不建議追逐過去兩個月的債券反彈。」

企業、政府和高收益債券型基金上個月有大量資金流入。美國10年期國債殖利率繼6月中旬突破3.48%後，9日下滑至2.76%左右。

全球投資人正在面對通膨壓力、衰退風險和央行緊縮周期的旋風，甚至波克夏控股和軟銀等投資巨頭也在6月當季出現投資虧損。

薩瓦里說，「目前的市場環境非常困難。」「你需要在投資組合中擁有一些對沖基金和某種非連動策略。」

他說，保持部分股票投資可保護免受通貨膨脹的影響，但投資人需時時注意並觀察最新的經濟數據。

同時，薩瓦里說，現金對於提供投資彈性很有用，「持有一些現金作用很大，因為在這種環境下一切皆有可能。可能會出現衰退，但未來12個月可能會獲得緩慢但令人滿意的成長率。」

投資 債券 殖利率

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