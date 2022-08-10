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華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

通膨物價雖高 精品需求不減

財經新聞組／綜合報導

拉夫勞倫(Ralph Lauren Corp)和擁有Michael Kors品牌的Capri Holdings上季營收都超過預期，凸顯出在數十年僅見的高通膨情況下，高收入消費者對精品的堅定需求。

物價上漲對中高收入家庭幾乎沒有影響，這群人一直樂於購買設計師品牌，在疫情期間因出國度假和外食等限制措施，他們累積了大量儲蓄。

歐洲競爭對手LVMH和Gucci母公司Kering的銷售額也出現強勁成長，這得益於隨著美國遊客利用美元走強，將精品消費轉向歐洲。

截至7月2日的第1財季，拉夫勞倫營收成長8.3%至14.9億元。高於Refinitiv分析師之前預計的14.1億元。

同樣擁有Versace和Jimmy Choo品牌的Capri表示，上季總營收成長8.5%至13.6億元，也超過分析師預期的12.9億元。

不計項目，Capri每股獲利1.5元，高於預期的1.36元。

然而，由於中國新一輪的封鎖打擊了主要精品市場的需求，Capri旗下最大品牌Michael Kors在亞洲的收入下降超過16%。Jimmy Choo和Versace也出現下滑。

Capri還表示，其第1季末的淨庫存較去年增加了66%，而拉夫勞倫的庫存增加了47%，因為兩家公司都加快了季節性產品的發貨以避免去年的供應鏈延遲重現。

營收 分析師 疫情

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