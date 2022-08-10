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華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

前景惡化 美光擬減少資本支出

財經新聞組／綜合報導

美國最大的記憶體晶片製造商美光科技表示，在客戶自行縮減庫存後，第4季銷售額可能會低於之前的預期。

美光在監管申報文件中表示，第1季單位出貨量將較前季下降，「營收和獲利率將出現顯著的環比下降」。

該公司計畫在2023財年減少其在晶圓廠設備上的資本支出，並預計總資本支出將較去年同期「顯著下降」。自該公司上次一個多月前發布更新以來，該公司的半導體市場已經惡化。

美光之前曾表示，第4財季銷售額約為72億元，遠低於當時分析師估計的91.4億元。由於擔心全球主要經濟體將步入衰退，消費者和企業一直在控制支出。

該公司指出，「由於宏觀經濟因素和供應鏈限制，客戶的庫存調整範圍擴大。」並補充說，預計本季和下季將出現「充滿挑戰的市場環境」。

另外，該公司表示，將善用拜登總統9日簽署成為法律的「晶片和科學法案」中的政府撥款和稅額抵繳，在2030年前投資400億元在美國提升半導體製造能力。

美光表示，此舉將可在美國創造多達4萬個工作崗位，其中包括5000個高薪技術和經理職位。該公司表示，新增產能將使美國記憶體晶片生產的市占率從2%提高到10%。美光預計將自2025年開始生產。

美光補充說，投資的具體內容將在幾周內宣布。

「晶片和科學法案」重點在振興美國本土晶片製造並提高美國對中國的競爭力。美國生產全球約10%的半導體供應，但全球75%的生產依賴東亞。

其他半導體業者也受惠「晶片法案」。高通承諾再花費42億元採購GlobalFoundries紐約廠的晶片，並計畫在未來5年內將美國半導體產量提高50%。

同樣，英特爾在1月宣布投資1000億元在俄亥俄州建立一個全新晶片廠，初期投資200億元。該項目高度依賴晶片法案的補助資金。

晶片 投資 俄亥俄州

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