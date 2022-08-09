BioNTech 10月推變種疫苗

德國生技公司BioNTech重申今年疫苗營收 預測，並表示預計最快將於10月開始出貨兩種適用Omicron的疫苗，這將有助於刺激第4季的需求。該公司第2季營收和淨利都同比下降約40%，分別為32億歐元和16.72億歐元。重申今年疫苗營收在130至170億歐元間，低於去年的190億歐元。

Palantir調降全年營收預測

數據分析軟體公司Palantir Technologies Inc表示，由於取得某些大型政府合約的時間仍然不確定，決定調降年度營收預測。財務長葛雷澤(David Glazer)直指合約規模加上政府採購，使它變得難以預測。該公司經調整後，上季每股虧損1分。營收成長26%至4.73億元。

惠而浦30億收購廚餘機品牌

惠而浦公司(Whirlpool Corp)表示將以30億元收購艾默生電氣公司(Emerson Electric Co)的廚餘處理業務品牌InSinkErator，將增加其家用電器產品組合。InSinkErator成立於1938年，在餐廚垃圾處理業擁有超過70%的市占率；於1968年被愛默生收購。

Stellantis墨廠終結勞資爭議

在同意承認獨立工會後，汽車 製造商Stellantis墨西哥子公司Teksid Hierro de Mexico預計幾天內就會解決來自美國貿易代表辦公室(USTR)的壓力。USTR投訴指控位於北部邊境的Coahuila州一家汽車零件廠存在侵權行為。這項投訴將依據USMCA協議在不提交爭議小組情況下結束。

Bed Bath & Beyond遭軋空

Bed Bath & Beyond股價大漲超過40%，正成為最新一支多空對決的迷因股(meme)。根據Quiver Quantitative的數據，這支有46%流通股被放空的個股今年來已下跌超過 44%，是WallStreetBets網路討論板上搜索度最高的名稱，不少散戶正在買進零股，推動軋空行情。

輝達初估上季營收遠遜預期

輝達(Nvidia)股價下跌6.3%，該公司初步財報數字顯示第2季營收67億元，遠低於其最初預期的81億元。該公司表示短缺主要反映出弱於預期的遊戲產品收入，環比下降44%，較上年下降33%。其數據中心部門受供應鏈中斷影響，營收初值為38.1億元，低於預期。但仍較上季成長1%，同比成長 61%。