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成本壓力續增 獲利前景黯淡

摩根史坦利和高盛的策略師認為，黯淡的企業獲利前景與近期美股反彈走勢不一致。

摩根史坦利策略師威爾森(Michael J．Wilson)和高盛策略師柯斯汀(David J．Kostin)分別在報告中寫道，有鑑於巨大的成本壓力，預計企業獲利率將在明年萎縮。一直是市場最大美股空頭之一的威爾森表示，「這波漲勢中最美好的部分已經結束了。」

在此之前，第2季財報季期間發布的業績優於預期，這也推動了美股上月大幅反彈。投資人看好獲利率可以抵禦通膨壓力；在經濟數據疲軟之際，圍繞聯準會(Fed)政策轉向鴿派的樂觀情緒也提振了市場人氣。

然而，策略師們並不那麼確定。威爾森在最新報告中指出，「雖然消費者物價仍在快速上漲，但生產者物價更以2倍的速度上漲。」他認為分析師對獲利率在2023年擴大的預期是「不切實際的」，因為成本壓力持續，需求回落。

高盛策略師柯斯汀也同意這個看法，聲稱投入成本增加將削弱明年的獲利率，即使營收繼續成長，但速度將放緩。他現在預計2023年淨獲利率將下降25個基點，預測各個產業都將萎縮，以材料、能源和醫療保健產業最為顯著。

此外，威爾森對近期美股反彈持懷疑態度，認為這是經濟衰退擔憂日益加劇之際的「熊市行情」。他說，雖然通膨已經見頂，而且回落速度可能會快於「市場目前的預期」，但對股市而言，這仍不是好兆頭，因為這將降低經營槓桿並讓企業獲利承壓。

他說，「我們認為，僅僅因為通膨已見頂就說皆大歡喜還為時過早。」「可能要等到9月，屆時負面的經營槓桿主題才會在獲利預期中更明白反映出來。」（財經新聞組）

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