看好美股 小摩列舉10理由

通貨膨脹高漲仍然令人沮喪。雖然7月就業報告出人意料地強勁，但華爾街 仍充斥著衰退的言論。第2季財報季也不是很好。但這並未能阻止摩根大通首席策略師馬特卡(Mislav Matejka)看好美股 。

他在給客戶的最新報告中表示：「我們認為，隨著邁向年底，美股的風險回報並不全是壞事。」「事實上，我們認為已經進入弱數據流可以被視為利多的階段，從而導致Fed政策轉向，而經濟活動放緩可能適可證明情形沒有人們擔心的那麼嚴重。」

馬特卡列出10個理由來支持他的說法：

1. 無論是絕對值還是與固定收益相比，估值似乎都具有吸引力。

2. 機構投資 人的現金水平上升，並開始展現投入資金的意願。

3. 投資人情緒目前過於悲觀；這通常被視為股票的看漲指標。

4. Fed 的鷹派態度可能已經見頂。

5. 美元今年可能已見頂。

6. 經濟放緩並未顯示出嚴重衰退的跡象。

7. 高收入消費者保持韌性。

8. 華爾街的獲利預測不太可能大幅調降。

9. 疫情期間建立的超額儲蓄仍在為消費者支出提供緩衝。

10. 全球經濟不太可能出現同步下滑。

然而，馬特卡的觀點並未獲得幾位知名同行的認同。

摩根史坦利美股首席策略師威爾森(Mike Wilson)指出，從企業獲利成長放緩到利率上升再到通膨加劇的整體條件已經就緒，史坦普500指數將在秋季某個時候跌破6月的低點。相當於從當前水平再跌至少8%。

高盛也抱持空頭立場。策略師柯斯汀(David Kostin)將對2023年的獲利預期進行大幅修正。現在預計史指2023年每股獲利僅成長3%，低於之前的6%，更低於分析師預測的7%。他將下修的主因歸納於企業投入成本壓力持續增加。